Néstor Lorenzo revela las dos cosas en las que Portugal se parece a Colombia: “Estará lindo”

Estas son sus sensaciones para el esperado partido por la fecha 3 del grupo K en el Mundial 2026.

Sebastián Clavijo García

6 de enero de 2026, 6:19 p. m.
Néstor Lorenzo habló sobre el partido contra Portugal en el grupo K del Mundial 2026
Néstor Lorenzo habló sobre el partido contra Portugal en el grupo K del Mundial 2026 Foto: Getty Images

Néstor Lorenzo ya palpita lo que será su debut como entrenador en el Mundial 2026. El camino para la clasificación no fue nada fácil, pero lo malo quedó atrás y ahora solo queda afinar los detalles para el inicio de la aventura.

Portugal será el gran rival del grupo para Colombia y en el cuerpo técnico ya están analizando las cualidades del equipo encabezado por Cristiano Ronaldo.

“Portugal es uno de los mejores del mundo, estará lindo competir con ellos. Sí, creo que hubiese firmado un grupo así. Portugal es parecido a nosotros en cuanto al juego, con grandísimas figuras en los mejores equipos de Europa, y siempre es bueno medirse ante equipos así”, dijo en entrevista con La Nación.

Sobre los otros rivales del grupo K tiene menos información. “Nunca estuve de acuerdo con elegir o descartar equipos porque el Mundial siempre da sorpresas. Uzbekistán es una incógnita y no vamos a confiarnos ante los otros rivales, hay que trabajarlos. Vamos a hacer lo posible para resolverlos”, agregó.

“Con Jamaica jugamos varias veces, es muy físico y para tenerle cuidado si se clasifica, y a Congo y Nueva Caledonia no los conozco demasiado”, completó.

Colombia Bolivia
Nestor Lorenzo Foto: AP

La idea es hacer la mejor presentación en la historia de la Selección Colombia, vara que se pone más alta en esta edición al considerar que se debe disputar una fase extra por la participación de 48 países.

“Estoy feliz de estar en Colombia, creo que siempre mostré una línea, un estilo, y ojalá que podamos hacer un gran Mundial y llegar al último día, como llegamos en la Copa América 2024”, sentenció.

Lo cierto es que este ciclo mundialista tuvo momentos de éxtasis por el nivel que mostraba la Tricolor ante cualquier rival. “Los números son muy buenos... sí, y no jugamos contra equipos flojos… Fuimos a jugar contra España en Europa, contra Alemania, contra Corea y Japón en Asia, jugamos contra campeones de federaciones, contra equipos clasificados al Mundial”, apuntó Lorenzo.

Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México.
Néstor Lorenzo con James Rodríguez en un amistoso contra México. Foto: Icon Sportswire via Getty Images

El compromiso de Lorenzo

"A mí, me da satisfacción cómo juega Colombia, que trata de ser protagonista, que no se esconde. La idea es jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos. Ojalá que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”, insistió.

Lorenzo confesó que está pendiente de todos los detalles, incluso cuando tiene días de descanso. “A veces, me tomo tres o cuatro días y si estoy en mi casa y a las 3 de la tarde juega Lucho Díaz, ¿no lo veo? ¡Claro que sí! Porque no puede haber un mejor programa que verlo. ¿Y a la noche juegan River-Racing? ¡Y vamos a ver a Juanfer! Y si es de mañana, veo a John Córdoba en Rusia. Y, probablemente, después los llame por teléfono. Es la vida que elegí”, completó.

