Néstor Lorenzo contó intimidad del camerino de la Selección Colombia: malos resultados sacaron su mano dura

La Selección Colombia cerró un buen 2025, tanto en amistosos como en el objetivo principal de clasificar al Mundial 2026. Sin embargo, ese margen positivo significó dejar atrás unos malos resultados que la acompañaron durante meses.

Desde noviembre de 2024, y hasta casi finales del 2025, la Selección Colombia no salía de los empates ni las derrotas. O perdía al final, o el punto era lo máximo, o no lograba concretar las opciones claras sobre sus rivales.

Néstor Lorenzo: “Si lo pudiste evitar no es un accidente, no es mala suerte”

Entonces, cuando la Selección Colombia no ganaba, los focos apuntaban al entrenador: Néstor Lorenzo. ¿Malos planteamientos? ¿Jugadores que no estaban a la altura? ¿Los mismos de siempre?

Por aquel entonces, el mensaje del estratega era de paciencia y mirar al frente. Los números de antes lo acompañaban, pero la afición pedía a gritos una victoria; misma que finalmente llegó y que, desde ahí, arrancó la buena racha.

Hoy, en enero de 2026, y con la mala seguidilla en el pasado, Néstor Lorenzo habló con La Nación de Argentina y recordó esas charlas en el vestuario, cuando los resultados no se daban o cuando, por alguna clase de errores, se le iba un partido.

“Nunca perdí por más de un gol en Colombia. Mis derrotas han sido siempre apretadas. Y hay derrotas y derrotas... Mirá, en ocasiones me he enojado más, y lo he manifestado en el vestuario en charlas un poco fuertes, en empates donde no hicimos lo que debíamos hacer para ganar, que en derrotas donde hicimos todo lo que se debía hacer”, arrancó afirmando Néstor en el medio referenciado.

Y añadió: “Si lo pudiste evitar no es un accidente, no es mala suerte. Las jugadas tienen varias fases donde uno podría haber intervenido mejor. Cada derrota la tomo con ganas de revancha”.

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Esto revela un contraste. Lorenzo, en la mayoría de oportunidades, asiste a las ruedas de prensa y le da la cara a los aficionados en un tono calmado. Pero, como en todo vestuario, hay secretos y diálogos que marcan códigos y comportamientos de los protagonistas. Con esto dicho por Néstor, le dejó ver un poco a Colombia cómo funciona la interna tricolor.

Lorenzo: “Ojala que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”

Por supuesto, al ser un diálogo con prensa Argentina, le preguntaron por el vigente plantel campeón del mundo. Sí, respondió, pero también dejó claro que espera que el Mundial 2026 sea histórico para La Tricolor:

“Y... nos conocemos mucho con la Argentina. A mí me da satisfacción cómo juega Colombia, que trata de ser protagonista, que no se esconde. La idea es jugar bien, no ganar de cualquier manera. Y eso el equipo lo siente, cree en la idea y ahí estamos. Ojala que lleguemos bien y podamos hacer el mejor Mundial de la historia para Colombia”.