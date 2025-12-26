Espaldarazo internacional a Néstor Lorenzo para el Mundial 2026: lo premian en destacado ranking

Néstor Lorenzo logró llevar a la Selección Colombia al Mundial 2026, clasificando sobre el cierre de las eliminatorias sudamericanas. La labor del argentino con La Tricolor, desde su llegada en 2022, ha sido bastante destacada y parece recoger los frutos.

Además de asistir a la próxima cita orbital, Lorenzo ya había puesto a la Selección Colombia en la final de la Copa América 2024. Los cafeteros volvieron a jugar una final de la competencia luego de 23 años.

Néstor Lorenzo, el noveno mejor entrenador nacional, en el mundo, según la IFFHS

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) publicó a finales de este mes de diciembre, de 2025, el ranking de los 10 mejores entrenadores de selecciones nacionales en todo el planeta.

Colombia lo celebra, pues Lorenzo se mete en el top 10 colocándose como el noveno mejor del reconcomiendo. ¿Quién está en el primer lugar? Luis de la Fuente, seleccionador de España.

“Luis de la Fuente es coronado por segundo año consecutivo como mejor entrenador nacional masculino del mundo de la IFFHS. Con 136 puntos, se alza con el título en la clasificación anual, por delante de Roberto Martínez y Lionel Scaloni, ganadores de los Premios IFFHS 2022 y 2023″, reza en la web oficial de la entidad.

Luis de la Fuente, el mejor seleccionador del mundo según la IFFHS. Foto: FIFA via Getty Images

Y añaden: “Walid Regragui (CAF) y Javier Aguirre (CONCACAF) representan a otros dos continentes del fútbol, ​​por lo que tenemos cuatro continentes en el Top 10, junto con la UEFA y la CONMEBOL”.

Así quedó el top 10 de mejores seleccionadores nacionales según la IFFHS

Luis de la Fuente (español): España Roberto Martínez (español): Portugal Lionel Scaloni (argentino): Argentina Solbakken Rancio (noruego): Noruega Thomas Tuchel (alemán): Inglaterra Didier Deschamps (francés): Francia Walid Regragui (marroquí): Marruecos Timur Kapadze (uzbeko): Uzbekistán Néstor Lorenzo (argentino): Argentina Javier Aguirre (mexicano): México

Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia y noveno mejor entre sus colegas, según la IFFHS. Foto: Getty Images

“Este año la Selección ha conseguido sellar su pase al Mundial de 2026 tras un camino brillante. España superó la mejor marca histórica de imbatibilidad de selecciones tras estar 31 partidos oficiales sin conocer la derrota, y además volvió a ocupar el número uno del ranking Fifa”, escribió la web oficial de la Real Federación Española de Fútbol sobre el premio de Luis de la Fuente.

Y añaden: “Todos estos logros han llevado a Luis de la Fuente a recibir este nuevo premio, que lo consolida como uno de los técnicos más influyentes del fútbol internacional en la actualidad”