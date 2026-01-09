Deportes

Así reaccionó Pep Guardiola al rumor que incluye a Jhon Lucumí: esta fue su respuesta

Al técnico del Manchester City le preguntaron sobre su siguiente fichaje, tras la incorporación del delantero Victor Semenyo.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

9 de enero de 2026, 5:25 p. m.
Pep Guardiola habló sobre Manchester City y el posible fichaje de un defensor central.
Pep Guardiola habló sobre Manchester City y el posible fichaje de un defensor central. Foto: ManCity // Getty Images

Pep Guardiola jugó al misterio en la última rueda de prensa del Manchester City. Aunque muchos medios británicos confirman que está buscando un defensor central, el técnico español prefirió guardarse los detalles y esperar que las negociaciones sigan su curso.

El principal apuntado es Marc Guehi, compañero de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma en el Crystal Palace, sin embargo, esta semana han sonado más candidatos como el colombiano Jhon Janer Lucumí.

Aprovechando el partido por la tercera ronda de la FA Cup contra Exeter City, los periodistas le preguntaron a Guardiola si reforzará la zona defensiva y su respuesta dejó más dudas que certezas.

Lejos de negar que vayan a sumar otro fichaje en invierno, el experimentado técnico declaró: “No puedo responder esa pregunta. Todavía no lo sé”.

Manchester City's head coach Pep Guardiola looks on prior to the start of the English Premier League soccer match between Manchester City and Brighton and Hove Albion in Manchester, England, Wednesday, Jan. 7, 2026. (AP Photo/Dave Thompson)
Pep Guardiola, técnico del Manchester City Foto: AP

Primer fichaje confirmado

Manchester City acaba de confirmar su primera fichaje para 2026. Se trata del delantero Victor Semenyo, que llegó procedente del Bournemouth y podría debutar inmediatamente este sábado en la FA Cup.

Guardiola le dio la bienvenida a su nuevo refuerzo y aseguró que tiene altas expectativas de lo que puede ofrecerle para la segunda parte de la temporada.

“Usa ambos pies de forma increíble. También puede jugar como delantero gracias a su velocidad; conoce la Premier League y muchos clubes lo querían, pero decidió unirse a nosotros. Solo puedo darle las gracias y estamos encantados de contar con él para los próximos años”, dijo.

Bologna se pronunció por Jhon Lucumí: comunicado oficial sobre su salida al Manchester City

Semenyo es uno de esos jugadores que venían analizando sin mayor ruido, tal como estaría sucendiendo con Lucumí, Guehi y los demás defensores que tienen en la baraja.

“Lo hemos seguido durante mucho tiempo. Al final, dada la situación que tenemos con los extremos —tenemos tres jugadores específicos con Oscar Bobb, Savinho y Jérémy Doku, necesitábamos reforzarnos para los próximos años, y por eso el club hizo el esfuerzo para traerlo", confesó.

Pep agregó que “todo el mundo conoce sus cualidades. Ha estado jugando de forma extraordinaria en el Bournemouth en los últimos años y puede jugar por ambas bandas“.

Guardiola no se preocupa por la ‘empatitis’

Esta necesidad de sumar fichajes coincidió con una racha consecutiva de tres empates en la Premier League: 0-0 vs. Sunderland, 1-1 vs. Chelsea y 1-1 vs. Brighton.

A pesar que Arsenal extendió su ventaja en lo más alto de la tabla, Pep Guardiola no se preocupa y asegura que el equipo volverá a cosechar victorias tarde o temprano.

Resultado de Arsenal ante Liverpool remece la tabla en Premier League y Manchester City lo sufre

“Es mejor si un equipo pierde puntos, pero si llevamos tres empates y no somos capaces de ganar, es mejor pensar en nosotros mismos. Sería un error enorme pensar que la situación es mejor porque un equipo fantástico como el Liverpool logre un punto en el Emirates”, expresó.

Guardiola insiste en que “es mejor pensar en lo nuestro; uno de los atributos increíbles que tuvimos en los últimos años fue que encontrábamos la manera de ganar los partidos; no me preguntes por qué, pero siempre lo hacíamos. Fue bastante similar, o incluso peor, que en los últimos tres partidos que empatamos, pero fuimos capaces de lograrlo. Pero es cuestión de tiempo y del proceso”.

