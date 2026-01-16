Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Manchester United inicia una nueva era bajo el mando de Michael Carrick, quien fue anunciado esta semana como nuevo director técnico en reemplazo de Ruben Amorim.

Su primer reto será contra el Manchester City de Pep Guardiola, que marcha en la segunda posición de la Premier League y necesita los tres puntos para no perderle pisada al Arsenal.

Los red devils acumulan una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, lo que causó la salida de Amorim y la eliminación en la tercera ronda de la FA Cup.

Carrick llega como bombero a apagar el incendio; sin embargo, se enfrentará a uno de los mejores equipos del campeonato y con la presión que significa el derbi de la ciudad.

El duelo de Manchester United vs. Manchester City se disputará este sábado a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán verlo a través de Disney +.

Carrick se saca la presión

En su primera rueda de prensa como DT del United, Michael Carrick habló de las sensaciones antes del debut y recordó que jugó muchos derbis durante su época como futbolista.

“No siento la presión. Es solo parte de ello. Hay muchas opiniones, algunas positivas, otras no. Para mí, es totalmente irrelevante en cuanto a mí y en qué me concentro. Se puede decir mucho, es así. No voy a prestar demasiada atención; no me corresponde hacerlo. Tenemos que centrarnos en cómo vamos a tener éxito; ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad“, declaró.

Manchester United ya está eliminado de las dos copas nacionales, no tiene competencia internacional y lo único que le queda es terminar en zona de puestos europeos en la Premier League.

Para lograrlo necesita volver a sumar de a tres. “No en términos de que tenga que ser así o asá. Como dije, queremos estar cerca de la cima. Pero tenemos que dar pequeños pasos para lograrlo, y el fútbol europeo sería un paso hacia ello“, sentenció.

Michael Carrick, nuevo DT del Manchester United. Foto: AP

Carrick admitió que cuenta las horas para el pitazo inicial. “Es fantástico estar aquí y es fantástico para mí estar en este puesto. Además, tengo muchas ganas de triunfar; es un trabajo grande e importante. Por un lado, es un placer estar allí, y por otro, es la concentración para mejorar el equipo y los resultados“, explicó.

Antiguo jugador del equipo en la época dorada con el mítico Alex Ferguson en el banquillo, Carrick conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidas cinco ligas de Inglaterra y una Champions League en 2008.

En su carrera como técnico, dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

