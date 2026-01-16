Deportes

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Michael Carrick hará su estreno como director técnico de los ‘red devils’, recibiendo en Old Trafford a Pep Guardiola.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

16 de enero de 2026, 3:00 p. m.
Phil Foden pelea una pelota contra Bruno Fernandes en el derbi de Manchester.
Phil Foden pelea una pelota contra Bruno Fernandes en el derbi de Manchester. Foto: Getty Images

Manchester United inicia una nueva era bajo el mando de Michael Carrick, quien fue anunciado esta semana como nuevo director técnico en reemplazo de Ruben Amorim.

Su primer reto será contra el Manchester City de Pep Guardiola, que marcha en la segunda posición de la Premier League y necesita los tres puntos para no perderle pisada al Arsenal.

Los red devils acumulan una racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar, lo que causó la salida de Amorim y la eliminación en la tercera ronda de la FA Cup.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Carrick llega como bombero a apagar el incendio; sin embargo, se enfrentará a uno de los mejores equipos del campeonato y con la presión que significa el derbi de la ciudad.

Deportes

La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

Deportes

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Deportes

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Deportes

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Deportes

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

Deportes

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Deportes

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Deportes

Manchester United oficializó su nuevo técnico: gloria del club firmó y debutará ante el City

Deportes

Prensa inglesa confirma el nuevo técnico del Manchester United: fue aprobado por Alex Ferguson

Deportes

El listado de candidatos para reemplazar a Ruben Amorim en Manchester United: hay un favorito

El duelo de Manchester United vs. Manchester City se disputará este sábado a las 7:30 de la mañana (hora de Colombia) y será transmitido por ESPN en su señal principal. Los usuarios de dispositivos móviles también podrán verlo a través de Disney +.

Carrick se saca la presión

En su primera rueda de prensa como DT del United, Michael Carrick habló de las sensaciones antes del debut y recordó que jugó muchos derbis durante su época como futbolista.

No siento la presión. Es solo parte de ello. Hay muchas opiniones, algunas positivas, otras no. Para mí, es totalmente irrelevante en cuanto a mí y en qué me concentro. Se puede decir mucho, es así. No voy a prestar demasiada atención; no me corresponde hacerlo. Tenemos que centrarnos en cómo vamos a tener éxito; ese es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad“, declaró.

Antoine Semenyo, el fichaje de más de 70 millones de euros que la rompió con Manchester City ante Newcastle

Manchester United ya está eliminado de las dos copas nacionales, no tiene competencia internacional y lo único que le queda es terminar en zona de puestos europeos en la Premier League.

Para lograrlo necesita volver a sumar de a tres. “No en términos de que tenga que ser así o asá. Como dije, queremos estar cerca de la cima. Pero tenemos que dar pequeños pasos para lograrlo, y el fútbol europeo sería un paso hacia ello“, sentenció.

ARCHIVO - El técnico interino de Manchester United Michael Carrick al final del partido contra Arsenal en la Liga Premier, el jueves 2 de diciembre de 2021, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson)
Michael Carrick, nuevo DT del Manchester United. Foto: AP

Carrick admitió que cuenta las horas para el pitazo inicial. “Es fantástico estar aquí y es fantástico para mí estar en este puesto. Además, tengo muchas ganas de triunfar; es un trabajo grande e importante. Por un lado, es un placer estar allí, y por otro, es la concentración para mejorar el equipo y los resultados“, explicó.

Antiguo jugador del equipo en la época dorada con el mítico Alex Ferguson en el banquillo, Carrick conquistó doce títulos en doce años de carrera, incluidas cinco ligas de Inglaterra y una Champions League en 2008.

En su carrera como técnico, dirigió al Middlesbrough de octubre de 2022 a junio de 2025.

Qué canal pasa Manchester United vs. Manchester City

  • Fecha 22 - Premier League
  • Estadio: Old Trafford
  • Fecha y hora: sábado 17 de enero, 7:30 a. m. (COL)
  • Canal: ESPN y Disney +

Más de Deportes

Bogotá. Agosto 23 de 2025. Millonarios enfrenta a Junior, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 8, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca).

La millonada que recibe Millonarios por la venta de Nicolás Arévalo al fútbol de Europa: se frota las manos

MANCHESTER, ENGLAND - SEPTEMBER 14: Phil Foden of Manchester City battles for possession with Bruno Fernandes of Manchester United during the Premier League match between Manchester City and Manchester United at Etihad Stadium on September 14, 2025 in Manchester, England. (Photo by Carl Recine/Getty Images)

Manchester United vs. Manchester City: canal y hora del partido estelar por la Premier League

Luis Díaz y Franck Ribéry.

Director deportivo del Bayern le puso el apodo perfecto a Luis Díaz y lo comparó con Ribéry: Elogio total

Luis Fernando Muriel está en duda para debutar contra Deportes Tolima en la Liga BetPlay.

Alfredo Arias revela el problema con el que llegó Luis Fernando Muriel: “Le hicimos análisis”

Luis Díaz estrena compañero en el ataque y debutará este sábado ante Leipzig.

Regreso de lujo en el Bayern Múnich: Vincent Kompany confirmó al nuevo socio de Luis Díaz

Teófilo Gutiérrez entró pisando fuerte a la cancha del Metropolitano.

Revelan qué le dijo Teófilo Gutiérrez a Hugo Rodallega: el insulto salió a la luz

RB Leipzig vs. Bayern Múnich por Bundesliga.

Bayern Múnich de Luis Díaz vs. RB Leipzig: hora y canal para ver en vivo la Bundesliga

Muriel en el entretiempo de Junior vs. Santa Fe.

Presentación oficial de Luis Fernando Muriel en Junior: Así fue el show con la presencia de Cristóbal Soria

Junior y Santa Fe juegan la primera final de la Superliga 2026.

¿Cuándo se juega la vuelta de la Superliga entre Santa Fe y Junior? En Bogotá se conocerá al campeón

Teófilo y Hugo tras marcar los goles en la ida de la Superliga.

Teófilo marcó cuando Rodallega silenció a Junior tras la presentación de Muriel: serie abierta en la Superliga

Noticias Destacadas