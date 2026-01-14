Fútbol - Inglaterra - Premier League

Manchester United vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 22 de la Premier League

En la previa de Manchester United vs Manchester City, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 17 de enero desde las 07:30 horas en el estadio Old Trafford. El árbitro designado será Anthony Taylor.

14 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo sábado 17 de enero, a partir de las 07:30 horas, Manchester City visita a Manchester United en el estadio Old Trafford, por el duelo correspondiente a la fecha 22 de la Premier League.

Así llegan Manchester United y Manchester City

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Manchester United en partidos de la Premier League

Manchester United viene de empatar ante Burnley por 2-2. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 6 goles marcados y 6 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

El anterior partido jugado por Manchester City acabó en empate por 1-1 ante Brighton and Hove. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 7 goles a sus rivales y le han encajado 3 tantos.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 1 oportunidad, mientras que la visita tuvo 3 triunfos. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 14 de septiembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 0.

El anfitrión está en el séptimo puesto con 32 puntos (8 PG - 8 PE - 5 PP), mientras que la visita acumula 43 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (13 PG - 4 PE - 4 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Anthony Taylor.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal4921154226
2Manchester City4321134426
3Aston Villa432113449
4Liverpool352110564
7Manchester United32218854

Próximos partidos de Manchester United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Arsenal: 25 de enero - 11:30 horas
  • Fecha 24: vs Fulham: 1 de febrero - 09:00 horas
  • Fecha 25: vs Tottenham: 7 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 26: vs West Ham United: 10 de febrero - 15:15 horas
  • Fecha 27: vs Everton: 23 de febrero - 15:00 horas

Próximos partidos de Manchester City en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 23: vs Wolverhampton: 24 de enero - 10:00 horas
  • Fecha 24: vs Tottenham: 1 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 25: vs Liverpool: 8 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 26: vs Fulham: 11 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Newcastle United: 21 de febrero - 07:30 horas

Horario Manchester United y Manchester City, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 09:30 horas
  • Colombia y Perú: 07:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:30 horas
  • Venezuela: 08:30 horas

