Deportes

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Nuevo fichaje de lujo en Benfica: acompañará a Richard Ríos y supo brillar con Cristiano Ronaldo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Deportes
23 de enero de 2026, 3:58 a. m.
Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal.
Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Este jueves, 22 de enero de 2026, se hizo oficial: Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, mejor conocido como Rafa Silva, es nuevo jugador del Benfica de Portugal. Firma hasta junio de 2028, estará bajo las órdenes de José Mourinho y será compañero de Richard Ríos.

Tiene una amplia trayectoria en el mundo del fútbol. A día de hoy, con 32 años, el mediapunta espera aportar con goles y buenas actuaciones en el elenco portugués. Transfermarkt lo coloca con un valor de 5 millones de euros.

Rafa Silva brilló con Cristiano Ronaldo en Portugal

La Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 fueron los dos trofeos que Cristiano Ronaldo y Rafa Silva, junto a toda la Selección de Portugal, supieron levantar. Es un jugador que conoce muy bien lo que es ganar cosas importantes.

Se trata del regreso de Rafa Silva a Benfica, pues duró allí desde agosto de 2016 y hasta julio de 2024. También ha defendido los colores del Besiktas (Turquía), el SC Braga y el Feirense de su país.

Deportes

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Deportes

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Deportes

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Deportes

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Deportes

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Deportes

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Deportes

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Deportes

Richard Ríos no se arruga: Mourinho lo delató y contó la verdadera decisión tras lesionarse

Deportes

Prensa de Portugal da detalles de la lesión de Richard Ríos: se perdería partido clave de Champions

Deportes

José Mourinho confirmó lo peor para Richard Ríos: reveló el primer parte médico oficial

“Anunciado y presentado oficialmente este jueves 22 de enero, el delantero habló sobre el recorrido que lo trajo de regreso al Estádio da Luz, donde destacó, quiere seguir creando buenos recuerdos y ayudar al equipo”, escribió Benfica en su web oficial.

“‘Básicamente, sigo igual. Extraño mi casa, quiero volver. Surgió una oportunidad hace unos días, y así fue. Y estoy muy agradecido de estar aquí y de haber vuelto’, declaró en una entrevista exclusiva con BTV”, añadió.

Rafa Silva junto a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal.
Rafa Silva junto a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Mientras esto ocurre, Richard Ríos se recupera de una lesión que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas. Se trata de una luxación anterior traumática del hombro derecho, por lo que José Mourinho deberá encontrarle reemplazo.

Se espera que Silva se adapte de cara a lo que queda de la temporada para Benfica, tomando en cuenta la gran cantidad de partidos que le espera al equipo luso, en todas las competencias, y donde aspiran poder contar con toda la calidad de su nuevo refuerzo.

Respecto al palmarés en el club, Benfica añade: “Durante su etapa en el Benfica, Rafa marcó 94 goles (el primero fue contra el Tondela en la 16/17) – 64 en el Campeonato, 13 en la Champions League , 4 en la Europa League, 10 en la Copa de Portugal, 2 en la Copa de la Liga y 1 en la Supercopa Cândido de Oliveira – y celebró 7 títulos : 3 Campeonatos, 1 Copa de Portugal y 3 Supercopas Cândido de Oliveira".

Más de Deportes

Richard Ríos tiene nuevo compañero en Benfica, con pasado en la Selección de Portugal.

Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Cristian Barrios, Danovis Banguero y Jorman Campuzano.

Mientras Atlético Nacional sorprendió en los Premios Águila, así les fue a sus máximos rivales América y Millonarios

Nacional y Santa Fe, galardonados en los Premios Águila.

Independiente Santa Fe y Atlético Nacional brillan en los Premios Águila: repase los ganadores

Marino Hinestroza estaría de regreso a Brasil, luego de haber jugado en Palmeiras

Revelan el mega salario de Marino Hinestroza en Vasco da Gama: deja las cifras de Boca Juniors por el piso

Bundesliga premia a Luis Díaz con el mejor gol de noviembre ante Unión Berlín.

La marca única que Luis Díaz ayudó a alcanzar al Bayern Múnich en Bundesliga: ningún otro ha podido

Jefferson Savarino y Kevin Serna.

Oficial: Fluminense eligió el reemplazo de Kevin Serna y se agiliza su fichaje en Boca Juniors

Nómina de Millonarios en este 2026-l.

Barrida en Millonarios no para: atacante de 21 años no tendría lugar y busca equipo en Liga BetPlay

Atlético Nacional cayó frente a Águilas Doradas en Rionegro

Tradicional club del FPC cambia de sede y tendrá un estadio nunca antes utilizado en la Liga Colombiana

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Dimayor notifica a Atlético Nacional y hay preocupación: volvería a jugar por Liga BetPlay hasta febrero

Atlético Nacional / Pablo Repetto, DT de Santa Fe.

A Repetto le mencionaron a Nacional tras la Superliga con Santa Fe y así reaccionó: “Veo injusticias como técnico”

Noticias Destacadas