Nuevo compañero de Richard Ríos en Benfica reinó en Europa junto a Cristiano Ronaldo

Este jueves, 22 de enero de 2026, se hizo oficial: Rafael Alexandre Fernandes Ferreira da Silva, mejor conocido como Rafa Silva, es nuevo jugador del Benfica de Portugal. Firma hasta junio de 2028, estará bajo las órdenes de José Mourinho y será compañero de Richard Ríos.

Tiene una amplia trayectoria en el mundo del fútbol. A día de hoy, con 32 años, el mediapunta espera aportar con goles y buenas actuaciones en el elenco portugués. Transfermarkt lo coloca con un valor de 5 millones de euros.

Rafa Silva brilló con Cristiano Ronaldo en Portugal

La Eurocopa 2016 y la Nations League 2019 fueron los dos trofeos que Cristiano Ronaldo y Rafa Silva, junto a toda la Selección de Portugal, supieron levantar. Es un jugador que conoce muy bien lo que es ganar cosas importantes.

Se trata del regreso de Rafa Silva a Benfica, pues duró allí desde agosto de 2016 y hasta julio de 2024. También ha defendido los colores del Besiktas (Turquía), el SC Braga y el Feirense de su país.

“Anunciado y presentado oficialmente este jueves 22 de enero, el delantero habló sobre el recorrido que lo trajo de regreso al Estádio da Luz, donde destacó, quiere seguir creando buenos recuerdos y ayudar al equipo”, escribió Benfica en su web oficial.

“‘Básicamente, sigo igual. Extraño mi casa, quiero volver. Surgió una oportunidad hace unos días, y así fue. Y estoy muy agradecido de estar aquí y de haber vuelto’, declaró en una entrevista exclusiva con BTV”, añadió.

Rafa Silva junto a Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal. Foto: Getty Images

Mientras esto ocurre, Richard Ríos se recupera de una lesión que lo tendrá varias semanas fuera de las canchas. Se trata de una luxación anterior traumática del hombro derecho, por lo que José Mourinho deberá encontrarle reemplazo.

Se espera que Silva se adapte de cara a lo que queda de la temporada para Benfica, tomando en cuenta la gran cantidad de partidos que le espera al equipo luso, en todas las competencias, y donde aspiran poder contar con toda la calidad de su nuevo refuerzo.

Respecto al palmarés en el club, Benfica añade: “Durante su etapa en el Benfica, Rafa marcó 94 goles (el primero fue contra el Tondela en la 16/17) – 64 en el Campeonato, 13 en la Champions League , 4 en la Europa League, 10 en la Copa de Portugal, 2 en la Copa de la Liga y 1 en la Supercopa Cândido de Oliveira – y celebró 7 títulos : 3 Campeonatos, 1 Copa de Portugal y 3 Supercopas Cândido de Oliveira".