Suscribirse

Deportes

Doblete de Luis Javier Suárez puso picante la puja por ir al Mundial 2026: Lorenzo toma nota

Al atacante le rinde de cara a ganarse un puesto en la lista definitiva del entrenador argentino para la próxima Copa del Mundo.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

1 de diciembre de 2025, 12:34 a. m.
Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal
Luis Javier Suárez sigue en racha goleadora en Sporting de Portugal | Foto: Getty Images

Goles tras goles anota Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal. El ariete, que se pelea un puesto con sus colegas por ir al Mundial 2026 con Colombia, está haciendo los méritos con anotaciones recurrentes en Europa.

Este domingo, 30 de noviembre, en el marco de la fecha 12 de la Primeira Liga, se volvió a reportar en el arco rival. No con uno, sino con dos goles durante la goleada ante Estrela da Amadora.

Al minuto 11 fue el primer tanto del samario, y luego marcó otro para certificar la victoria de los suyos, que los mantiene cerca del líder de la tabla de posiciones, FC Porto.

Luis Javier Suárez anotó doblete con Sporting en una nueva fecha de la liga de Portugal.
Luis Javier Suárez anotó doblete con Sporting en una nueva fecha de la liga de Portugal. | Foto: Getty Images

En racha, sin importar el torneo

Suárez fue fichado para esta temporada por Sporting. Su continuidad en la segunda división de España, con muchos goles, hizo que el conjunto luso pusiera el dinero necesario para llevárselo y sumarlo al plantel verdiblanco.

En el rentado local a Lucho le rinde tanto, que ya lleva nueve goles y dos asistencias en 12 partidos jugados. Dos de dichas anotaciones han sido desde el punto penal; y las más recientes fueron en acción de movimiento.

Haciéndose el espacio para rematar frente al arco rival se le vio en los dos más recientes tantos de Suárez.

Ambos tantos tuvieron el sello del atacante cafetero. En algún momento pivotea con un compañero para hacerse el lugar y convertirse en infalible ante el portero rival que no es capaz de contestarle en el mano a mano.

Contexto: Selección Colombia sumaría fichaje de lujo para el Mundial 2026: habló y mete presión a Lorenzo

A mitad de semana, Luis Javier también había marcado gol, pero en el marco de Champions League. Fue un tanto en la goleada que lograron los suyos por 3-0 frente al Brujas de Bélgica.

Este gran momento del samario le sigue dando puntos frente a Néstor Lorenzo, quien toma nota de los posibles jugadores convocables para la próxima cita mundialista, prevista a jugarse en Norteamérica a mediados del año entrante.

Otros goles de colombianos en Europa

El ‘tocayo’ de Luis Suárez; Luis Díaz, en Alemania, también supo brillar en Bayern Múnich durante un nuevo partido de la Bundesliga.

Con gol y asistencia se hizo presente en la victoria agónica de los suyos frente a St. Pauli. Su tanto fue bueno, pero el pase gol dado de taco y en el piso, fue una maniobra que destacaron compañeros, técnico y hasta directivos.

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich
Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Otro que también anotó durante el fin de semana fue Jhon Córdoba. Este goleador, que fue quien estuvo como titular en la pasada Copa América, alcanzó la línea de los siete goles en la presente temporada con el Krasnodar ruso.

Su más reciente celebración se dio ante Krylya Sovetov, a los que les marcó el cuarto tanto de una goleada a favor de su club por 5-0.

Contexto: Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Todos y cada uno de los delanteros, así como los demás jugadores de otras posiciones viven meses cruciales en busca de no quedar fuera de la lista de 23 que afina el entrenador argentino para el Mundial.

Uno que sigue estando a la deriva por no tener equipo, pero que seguro será llevado, es James Rodríguez. A este se le relaciona con muchos destinos, pero actualmente nada es fijo para el 10.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia toma partido frente al cierre del espacio aéreo venezolano y pide cumplir normatividad internacional

2. La tabla de posiciones del grupo B en Liga BetPlay, tras partidazo entre Junior y Nacional: nada definido

3. Mhoni Vidente predice la muerte de famosa mexicana; redes estallan y muestran angustia

4. Pico y placa en Bogotá el lunes, 1 de diciembre: ojo conductores con la rotación

5. Identifican a los capturados tras la balacera en centro comercial de Bucaramanga. Podrían estar relacionados con el Tren de Aragua

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Luis Javier SuárezSporting de LisboagolesMundial 2026

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.