Goles tras goles anota Luis Javier Suárez con Sporting de Portugal. El ariete, que se pelea un puesto con sus colegas por ir al Mundial 2026 con Colombia, está haciendo los méritos con anotaciones recurrentes en Europa.

Este domingo, 30 de noviembre, en el marco de la fecha 12 de la Primeira Liga, se volvió a reportar en el arco rival. No con uno, sino con dos goles durante la goleada ante Estrela da Amadora.

Al minuto 11 fue el primer tanto del samario, y luego marcó otro para certificar la victoria de los suyos, que los mantiene cerca del líder de la tabla de posiciones, FC Porto.

Luis Javier Suárez anotó doblete con Sporting en una nueva fecha de la liga de Portugal. | Foto: Getty Images

En racha, sin importar el torneo

Suárez fue fichado para esta temporada por Sporting. Su continuidad en la segunda división de España, con muchos goles, hizo que el conjunto luso pusiera el dinero necesario para llevárselo y sumarlo al plantel verdiblanco.

En el rentado local a Lucho le rinde tanto, que ya lleva nueve goles y dos asistencias en 12 partidos jugados. Dos de dichas anotaciones han sido desde el punto penal; y las más recientes fueron en acción de movimiento.

🇨🇴 GOOOL de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 2-0 de #SportingCP en su visita a #EstrelaAmadora, al 11’



👀 Es el octavo gol que marca el delantero en lo que va de la Liga de Portugal pic.twitter.com/fWVf4eqtk4 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 30, 2025

🇨🇴 DOBLETE de Luis Javier Suárez. El colombiano marcó el 4-0 de #SportingCP en su visita a #EstrelaAmadora, al 54’



👀 Es el noveno gol que marca el delantero en lo que va de la Liga de Portugal pic.twitter.com/tv6jcaPSD2 — Pipe Sierra (@PSierraR) November 30, 2025

Haciéndose el espacio para rematar frente al arco rival se le vio en los dos más recientes tantos de Suárez.

Ambos tantos tuvieron el sello del atacante cafetero. En algún momento pivotea con un compañero para hacerse el lugar y convertirse en infalible ante el portero rival que no es capaz de contestarle en el mano a mano.

A mitad de semana, Luis Javier también había marcado gol, pero en el marco de Champions League. Fue un tanto en la goleada que lograron los suyos por 3-0 frente al Brujas de Bélgica.

Este gran momento del samario le sigue dando puntos frente a Néstor Lorenzo, quien toma nota de los posibles jugadores convocables para la próxima cita mundialista, prevista a jugarse en Norteamérica a mediados del año entrante.

Otros goles de colombianos en Europa

El ‘tocayo’ de Luis Suárez; Luis Díaz, en Alemania, también supo brillar en Bayern Múnich durante un nuevo partido de la Bundesliga.

Luis Díaz vive uno de los mejores momentos de su carrera en Bayern Múnich | Foto: Getty Images via AFP

Otro que también anotó durante el fin de semana fue Jhon Córdoba. Este goleador, que fue quien estuvo como titular en la pasada Copa América, alcanzó la línea de los siete goles en la presente temporada con el Krasnodar ruso.

Su más reciente celebración se dio ante Krylya Sovetov, a los que les marcó el cuarto tanto de una goleada a favor de su club por 5-0.

Todos y cada uno de los delanteros, así como los demás jugadores de otras posiciones viven meses cruciales en busca de no quedar fuera de la lista de 23 que afina el entrenador argentino para el Mundial.