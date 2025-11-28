Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

La Selección Colombia cierra un año 2025 excepcional y con gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Conmebol. Hubo un cambio drástico y los resultados que hacían falta no se hicieron esperar. Con el entrenador argentino se logró el cupo al Mundial 2026 que era obligatorio y se mantiene un buen nivel deportivo en partidos amistosos. Ahora las miradas apuntan al sorteo del próximo 5 de diciembre.

Finaliza noviembre, un mes clave para la Selección Colombia, pues cayó la competencia contra rivales oceánicos para calibrar las líneas, tomar confianza y pulir la definición, además de probar jugadores y afinar la puntería pensando en la fase de grupos y las opciones de hacer historia con los cuartos de final o semifinales o, por qué no, la gran final. La Tricolor quedó en el bombo 2 y todo está servido para un sorteo que promete ser brillante.

James Rodríguez durante el amistoso contra Australia. | Foto: Getty Images for Soccer Australi

En el bombo 3 hay equipos muy interesantes, como la Selección Arabia Saudita, la Noruega de Erling Haaland, la Egipto de Mohamed Salah, Escocia o la temible Argelia de África. Desde el bombo 4, podría llegar la Selección Italia, Turquía, Suecia o Dinamarca.

El peor grupo para Colombia en el Mundial 2026

Si por las cosas del azar a la Selección Colombia le toca el peor panorama posible, podría conformarse con España, Egipto e Italia. O Francia, Egipto y Turquía.

Néstor Lorenzo analiza lo que fue el cierre de partido ante Nueva Zelanda y hace autocrítica. | Foto: NurPhoto via AFP

Muchas cosas comienzan a jugar a favor o en contra y sea quien sea, será un camino difícil rumbo a hacer historia. Cabe recordar que el sorteo será fundamental y determinará un camino complejo o competitivo con la idea de pasar de ronda entre los primeros lugares del grupo. Le presentamos las tres opciones más complejas, entre un mar de combinaciones que podrían darse.

Opción 1

España

Colombia

Egipto

Italia

Opción 2

Francia

Colombia

Argelia

Italia

Opción 3

Alemania

Colombia

Noruega

Ghana (No pueden quedar tres equipos de la UEFA en un mismo grupo y Ghana es el más competitivo hasta el momento de las selecciones ya clasificadas en el bombo 4 no europeos)

¿Cuál sería la opción más fácil para Colombia en el sorteo?

La situación cambia si el azar está a favor de Colombia y podríamos hablar de alguna anfitriona: Canadá, Estados Unidos o México desde el bombo 1. Del tercer grupo, asoma Qatar como una rival no tan complicada y desde el bombo 4 Cabo Verde o Nueva Zelanda serían la mejor posibilidad.

Opción 1

México

Colombia

Qatar

Nueva Zelanda

Opción 2