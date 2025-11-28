Deportes
Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026
Fue revelado el grupo más difícil para la Selección Colombia en el Mundial 2026. El 5 de diciembre, el sorteo en Washington.
La Selección Colombia cierra un año 2025 excepcional y con gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Conmebol. Hubo un cambio drástico y los resultados que hacían falta no se hicieron esperar. Con el entrenador argentino se logró el cupo al Mundial 2026 que era obligatorio y se mantiene un buen nivel deportivo en partidos amistosos. Ahora las miradas apuntan al sorteo del próximo 5 de diciembre.
Finaliza noviembre, un mes clave para la Selección Colombia, pues cayó la competencia contra rivales oceánicos para calibrar las líneas, tomar confianza y pulir la definición, además de probar jugadores y afinar la puntería pensando en la fase de grupos y las opciones de hacer historia con los cuartos de final o semifinales o, por qué no, la gran final. La Tricolor quedó en el bombo 2 y todo está servido para un sorteo que promete ser brillante.
Se espera eludir a las potencias del mundo y quedar con un anfitrión, como Canadá, México o Estados Unidos, aunque también asoman la Portugal de Cristiano Ronaldo, Inglaterra, la favorita España o Francia, que ya teme y no quiere instalarse en un mismo grupo con la Selección Colombia. Brasil y Argentina no podrán quedar con la Tricolor y Países Bajos, Bélgica y Alemania también están en el bombo 1. El peor panorama también hace acto de presencia.
En el bombo 3 hay equipos muy interesantes, como la Selección Arabia Saudita, la Noruega de Erling Haaland, la Egipto de Mohamed Salah, Escocia o la temible Argelia de África. Desde el bombo 4, podría llegar la Selección Italia, Turquía, Suecia o Dinamarca.
El peor grupo para Colombia en el Mundial 2026
Si por las cosas del azar a la Selección Colombia le toca el peor panorama posible, podría conformarse con España, Egipto e Italia. O Francia, Egipto y Turquía.
Muchas cosas comienzan a jugar a favor o en contra y sea quien sea, será un camino difícil rumbo a hacer historia. Cabe recordar que el sorteo será fundamental y determinará un camino complejo o competitivo con la idea de pasar de ronda entre los primeros lugares del grupo. Le presentamos las tres opciones más complejas, entre un mar de combinaciones que podrían darse.
Opción 1
- España
- Colombia
- Egipto
- Italia
Opción 2
- Francia
- Colombia
- Argelia
- Italia
Opción 3
- Alemania
- Colombia
- Noruega
- Ghana (No pueden quedar tres equipos de la UEFA en un mismo grupo y Ghana es el más competitivo hasta el momento de las selecciones ya clasificadas en el bombo 4 no europeos)
¿Cuál sería la opción más fácil para Colombia en el sorteo?
La situación cambia si el azar está a favor de Colombia y podríamos hablar de alguna anfitriona: Canadá, Estados Unidos o México desde el bombo 1. Del tercer grupo, asoma Qatar como una rival no tan complicada y desde el bombo 4 Cabo Verde o Nueva Zelanda serían la mejor posibilidad.
Opción 1
- México
- Colombia
- Qatar
- Nueva Zelanda
Opción 2
- Estados Unidos
- Colombia
- Uzbekistán
- Cabo Verde