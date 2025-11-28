Suscribirse

Deportes

Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

Fue revelado el grupo más difícil para la Selección Colombia en el Mundial 2026. El 5 de diciembre, el sorteo en Washington.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

29 de noviembre de 2025, 3:09 a. m.
Luis Díaz sorprendido tras fallar una opción de gol ante Australia.
Luis Díaz tras fallar una opción de gol ante Australia. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia cierra un año 2025 excepcional y con gran rendimiento luego de algunas dudas durante el proceso de Néstor Lorenzo en las Eliminatorias Conmebol. Hubo un cambio drástico y los resultados que hacían falta no se hicieron esperar. Con el entrenador argentino se logró el cupo al Mundial 2026 que era obligatorio y se mantiene un buen nivel deportivo en partidos amistosos. Ahora las miradas apuntan al sorteo del próximo 5 de diciembre.

Finaliza noviembre, un mes clave para la Selección Colombia, pues cayó la competencia contra rivales oceánicos para calibrar las líneas, tomar confianza y pulir la definición, además de probar jugadores y afinar la puntería pensando en la fase de grupos y las opciones de hacer historia con los cuartos de final o semifinales o, por qué no, la gran final. La Tricolor quedó en el bombo 2 y todo está servido para un sorteo que promete ser brillante.

Se espera eludir a las potencias del mundo y quedar con un anfitrión, como Canadá, México o Estados Unidos, aunque también asoman la Portugal de Cristiano Ronaldo, Inglaterra, la favorita España o Francia, que ya teme y no quiere instalarse en un mismo grupo con la Selección Colombia. Brasil y Argentina no podrán quedar con la Tricolor y Países Bajos, Bélgica y Alemania también están en el bombo 1. El peor panorama también hace acto de presencia.

James Rodríguez durante el amistoso contra Australia.
James Rodríguez durante el amistoso contra Australia. | Foto: Getty Images for Soccer Australi

En el bombo 3 hay equipos muy interesantes, como la Selección Arabia Saudita, la Noruega de Erling Haaland, la Egipto de Mohamed Salah, Escocia o la temible Argelia de África. Desde el bombo 4, podría llegar la Selección Italia, Turquía, Suecia o Dinamarca.

El peor grupo para Colombia en el Mundial 2026

Si por las cosas del azar a la Selección Colombia le toca el peor panorama posible, podría conformarse con España, Egipto e Italia. O Francia, Egipto y Turquía.

Néstor Lorenzo analiza lo que fue el cierre de partido ante Nueva Zelanda y hace autocrítica.
Néstor Lorenzo analiza lo que fue el cierre de partido ante Nueva Zelanda y hace autocrítica. | Foto: NurPhoto via AFP

Muchas cosas comienzan a jugar a favor o en contra y sea quien sea, será un camino difícil rumbo a hacer historia. Cabe recordar que el sorteo será fundamental y determinará un camino complejo o competitivo con la idea de pasar de ronda entre los primeros lugares del grupo. Le presentamos las tres opciones más complejas, entre un mar de combinaciones que podrían darse.

Opción 1

  • España
  • Colombia
  • Egipto
  • Italia

Opción 2

  • Francia
  • Colombia
  • Argelia
  • Italia

Opción 3

  • Alemania
  • Colombia
  • Noruega
  • Ghana (No pueden quedar tres equipos de la UEFA en un mismo grupo y Ghana es el más competitivo hasta el momento de las selecciones ya clasificadas en el bombo 4 no europeos)

¿Cuál sería la opción más fácil para Colombia en el sorteo?

La situación cambia si el azar está a favor de Colombia y podríamos hablar de alguna anfitriona: Canadá, Estados Unidos o México desde el bombo 1. Del tercer grupo, asoma Qatar como una rival no tan complicada y desde el bombo 4 Cabo Verde o Nueva Zelanda serían la mejor posibilidad.

Opción 1

  • México
  • Colombia
  • Qatar
  • Nueva Zelanda

Opción 2

  • Estados Unidos
  • Colombia
  • Uzbekistán
  • Cabo Verde

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan al presunto autor material del atentado con motobomba que dejó dos muertos en La Plata, Huila

2. Este sería el peor grupo para la Selección Colombia en el Mundial 2026

3. La disputa del Partido Conservador para elegir candidato a la Presidencia: las dos cartas que generaron discordia

4. Este canal transmitirá la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo: también se podrá ver online

5. Mhoni Vidente: el ritual para ganar la lotería y tener prosperidad en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Mundial 2026Selección Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.