Los dos rivales del bombo 1 que la Selección Colombia evitará a toda costa en el sorteo del Mundial 2026: Se salvó Lorenzo

Sonríen Néstor Lorenzo, Luis Díaz y James Rodríguez. Hay dos potencias mundiales, con varios títulos en su historia, que la Selección Colombia no enfrentará en la fase de grupos del Mundial 2026.

William Horacio Perilla Gamboa

21 de noviembre de 2025, 1:14 a. m.
Néstor Lorenzo entregará la convocatoria en los primeros días de octubre
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Cae una buena noticia para Néstor Lorenzo y Selección Colombia. O mejor, una novedad impuesta por la FIFA en sus reglamentos que da algo de tranquilidad en los pasillos del equipo colombiano. Cada vez más falta menos para el sorteo de los grupos del Mundial 2026 (5 de diciembre - Washington) y la ‘Tricolor’ está a la expectativa por saber cuáles son los rivales a enfrentar.

Entre más pasa el tiempo, la Selección Colombia causa intriga, mucho más por los buenos números del técnico Néstor Lorenzo, pues acumula nueve partidos sin perder y dos recientes triunfos ante Nueva Zelanda y Australia. El país sube el fervor, aunque con algunas dudas por el modo de juego. La tarea no es otra que pulir los errores para afrontar de gran manera el reto del 2026.

Es confirmado que la Selección Colombia estará en el bombo 2 del sorteo de la fase de grupos y seguramente le tocará enfrentar a grandes potencias con varios Mundiales en su palmarés. Francia, España, Inglaterra y Alemania asoman en el horizonte, así como los dominadores de Sudamérica, Brasil y Argentina.

James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia.
James Rodríguez y Luis Díaz comandaron el triunfo de Colombia sobre Australia. | Foto: Getty Images

Para el alivio del técnico Lorenzo, hay una normativa en la FIFA que sentencia a equipos fuera de Europa, pues no podrán cruzarse en la fase de grupos. Por ejemplo, Francia, Alemania o España podrán quedar con Croacia, Suiza e Italia o algún otro de la UEFA del bombo 2. Situación que no ocurrirá con Sudamérica o alguna otra región del mundo.

Las dos potencias mundiales que la Selección Colombia evitará en el sorteo de los grupos

Es decir, que Colombia evitará el cruce con la Selección Argentina, actual campeona del mundo en Qatar 2022 y que tendrá a Lionel Messi en su posible último Mundial, además de ser firme candidata en Nueva York.

BUENOS AIRES, ARGENTINA - 2025/06/10: Lionel Messi of Argentina and Rodrigo De Paul of Argentina seen in action during the match between Argentina and Colombia as part of 2026 FIFA World Cup Qualifiers at Mas Monumental Stadium. Final score: Argentina 1 - 1 Colombia. (Photo by Roberto Tuero/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Lionel Messi dirá adiós ante la afición del Estadio Monumental | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Asimismo, la Selección Brasil tampoco entra como un tentativo rival de Colombia por ser rival en la Conmebol. De esta manera, Luis Díaz y James le apuntan a los tres de Concacaf, la Portugal de Cristiano Ronaldo o Países Bajos, Francia, Bélgica, Alemania, España o Inglaterra, como cabezas del grupo.

Así quedaron los bombos para el sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia, Portugal, Países Bajos, Alemania, Bélgica, España.

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí, Sudáfrica

Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, Repesca Europa 1, 2, 3 y 4, Repesca Intercontinental 1 y 2.

