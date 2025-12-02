Suscribirse

Le cayó denuncia a Jhon Jáder Durán por hacer gestos obscenos: este video lo delató

El clásico de Galatasaray vs. Fenerbahce se continuará jugando en los escritorios, tras la polémica celebración del colombiano.

Redacción Deportes
2 de diciembre de 2025, 5:09 p. m.
Jhon Jáder Durán marcó gol en el clásico contra Galatasaray
Jhon Jáder Durán marcó gol en el clásico contra Galatasaray

A Jhon Jáder Durán le saldría caro su gol agónico contra Galatasaray. Aunque Fenerbahce rescató un punto gracias al cabezazo del delantero colombiano, podría perderlo para los próximos partidos si lo consideran culpable de faltar al reglamento.

Y es que después de mandar el balón al fondo de la red, Durán salió corriendo hacia la tribuna local, se paró en las vallas publicitarias e hizo gestos obscenos que quedaron registrados en video.

En la transmisión oficial no hubo suficiente evidencia del hecho, sin embargo, una cámara dispuesta en medio de los fotógrafos grabó el momento en que Jhon Jáder se sube a las vallas y se agarra sus genitales con dirección a la hinchada de Galatasaray.

“La dirección del Galatasaray elaborará un expediente con todas las decisiones erróneas y las acciones de Jhon Durán en el derbi y lo enviará a la TFF”, informó el periodista Can Bedel.

La TFF es la Federación Turca de Fútbol, que es la encargada de castigar este tipo de conductas a través de su comisión disciplinaria.

Durán se arriesga a una sanción de varios partidos sin jugar por provocaciones contra la hinchada rival, castigo que se sumaría al que ya tiene que cumplir en Europa League por el cabezazo que le dio al defensor Toon Raemaekers en el duelo contra Ferencvaros.

Justo cuando está retomando su nivel futbolístico y suma minutos en Fenerbahce, a Jhon Jáder se le atraviesa otro problema relacionado con su actitud dentro del campo de juego.

Por lo pronto, Durán no ha sido sancionado y estará disponible para el partido del próximo sábado contra İstanbul Başakşehir en la fecha 15 de la Superliga Turca.

Fenerbahce marcha en la segunda posición del campeonato con 32 puntos, uno menos que su clásico rival: el Galatasaray de Dávinson Sánchez.

En el campeonato local todavía queda mucha tela por cortar y hay buenas sensaciones para pelear por el título, luego de recuperar a varias figuras que estaban ausentes por lesión como el atacante colombiano de 21 años.

Jhon Duran (Fenerbahce) looks on during the Super Lig match between Fenerbahce and Galatasaray at Chobani Stadium, Istanbul, Turkey on December 1, 2025. (Photo by Ulrik Pedersen/NurPhoto) (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)
Jhon Jáder Durán salvó el clásico de Galatasaray vs. Fenerbahce | Foto: NurPhoto via AFP

“No soy un héroe”

Lo cierto es que en Fenerbahce están contentos con el gol de Jhon Jáder Durán y lo catalogaron como el héroe de la noche en Estambul.

No obstante, él prefirió regatear a los elogios y centrarse en su recuperación como activo para la Selección Colombia.

Yo no soy un héroe, solo trabajé para ayudar a mi equipo. Todos los que jugaron dieron lo mejor de sí. Los clásicos son difíciles”, declaró en la entrevista post-partido.

Durán cree que podrían haberse llevado los tres puntos y el liderato. “Fuimos los que dominamos al final del partido. Ojalá hubiéramos tenido 10 minutos más”, agregó.

