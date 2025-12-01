Gracias a Luis Díaz, Bayern Múnich logró algo nunca antes visto en la Bundesliga tras vencer al St. Pauli

Luis Díaz sigue cautivando corazones en el fútbol alemán y en las grandes Ligas de Europa. Su presencia es cada vez más fuerte en el Bayern Múnich y su fútbol es trascendental para que el gigante bávaro cumpla los objetivos en la temporada, que no son otros que dominar otra vez la Bundesliga y ganar la Champions League.

Por ahora, los dirigidos por Vincent Kompany siguen en ese buen momento deportivo que permite la ilusión hasta con un tridente de títulos si se agrega la Copa de Alemania. La idea sería no desentonar, mantener la fortaleza defensiva y la capacidad de definición.

Su más reciente examen fue ante un aguerrido St. Pauli en el Allianz Arena, pero su plan se fue al piso en el final del juego, cuando Luis Díaz anotó el 2-1, para inspirar el tercero, cortesía de Nicolás Jackson al 90+5.

Hauke Wahl en la marca a Luis Díaz. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Estos tres goles, además de mantener la buena racha en Bundesliga, le sirve al gigante alemán para imponer un nuevo récord que tiene que ver con la diferencia de gol, lo que también demuestra la supremacía en el fútbol alemán. Lucho es clave y se consolida como uno de los mejores extremos del mundo.

Nuevo récord del Bayern en la Bundesliga gracias a Luis Díaz

En la web oficial del Bayern Múnich se registró el nuevo récord del Bayern Múnich en la Bundesliga en apenas 12 fechas disputadas con Luis Díaz como una de las grandes figuras. El club bávaro es líder en la Liga de Alemania con 11 partidos ganados y un empate.

Pese a que el registro de mejor temporada del Bayern ya se había hecho en las épocas de Pep Guardiola, llama la atención es la diferencia de gol de +35, que es la más amplia en la historia de la Bundesliga en 12 fechas disputadas.

“Si bien esta cifra ya se logró con Pep Guardiola en la temporada 2015/16, y el Bayer Leverkusen también abrió la temporada 2023/24 con la misma cantidad de puntos, ninguno de estos equipos alcanzó la actual diferencia de goles de +35, un nuevo récord en la liga”, dice la web oficial del Bayern.