Cambió de año, pero no de buenas presentaciones para Luis Javier Suárez en Europa. Quien terminó como el delantero más letal de Colombia en el mundo el 2025, en el primer partido que jugó en 2026 se reportó con el tanto del empate de Sporting Lisboa ante Gil Vicente (1-1).

Fue un tanto que se dio al término del primer tiempo, tras una asistencia destacada de Eduardo Quaresma. Moviéndose como suele hacerlo entre la zaga rival, el colombiano corrió en diagonal para no caer en fuera de lugar y adelantarse a los defensores que lo custodiaban.

Arranco muy bien el año para el Colombiano Luis Suárez 🔥

🏟️ 17 juegos

⚽️ 15 Goles

🅰️ 3 Asistencias pic.twitter.com/stY20I1gnA — Colombia Scouts 🇨🇴 🏟⚽️ (@JvenesPromesas3) January 2, 2026

De derecha hacia afuera le marcó el pase filtrado al compañero, que lo dejó frente al portero Andrew. Si bien el golero salió de manera rápida, la definición entre las piernas para dejarlo en ridículo al golero de Suárez fue mucho mejor.

Con un toque sutil, de caño, el samario pudo salir avante de la acción y anotar el 1-1 parcial, que a la postre fue definitivo. Ese gol en la cuenta personal de Lucho fue el primero de 2026, pero el decimoquinto en lo que va corrido de la campaña actual.

En 17 juegos, el cafetero acumula la importante cifra ya mencionada, a la que le agrega tres asistencias, solo en el conteo que se lleva de la Primeira Liga.

El delantero colombiano #97 del Sporting de Lisboa, Luis Suárez, celebra marcar el primer gol de su equipo durante el partido de fútbol de la Liga Portuguesa entre el Gil Vicente FC y el Sporting CP en el estadio Cidade de Barcelos de Barcelos el 2 de enero de 2026. (Foto de Miguel RIOPA / AFP) Foto: AFP

Por Champions League lleva dos goles, pero estos marcados en los primeros seis juegos. Aún le quedan dos partidos más, que tendrá en enero, para aumentar en estos la cantidad de tantos en el torneo más importante de clubes de Europa.

Hasta por Copa ha celebrado Suárez. Durante los primeros tres partidos de dicha competencia, el colombiano ha logrado marcar dos tantos (uno de penal y otro en jugada en movimiento).

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Suárez, el ‘9′ de moda en Europa

Muchos goleadores colombianos tuvo Colombia en el mundo, pero al corte del cierre del año anterior, ninguno le dio la talla a Suárez como anotador de tantos nacionales en el mundo. Este estuvo a tan solo tres goles de llegar a la cifra de 40 tantos marcados.

Su más cercano perseguidor fue Hugo Rodallega, a quien le saca diez dianas. De ahí para abajo, el conteo es más aterrizado entre jugadores de la liga colombiana y otros que militan en el exterior.

Luis Javier Suárez podría ir con Colombia al Mundial 2026 para medirse ante Portugal Foto: Getty Images

Luis Javier Suárez - 37 goles

Hugo Rodallega - 27 goles

Dayro Moreno - 26 goles

Luis Díaz - 23 goles

Alfredo Morelos - 21 goles

Su entrenador, Rui Borges, tras una actuación estelar con tres goles que tuvo Suárez en el fin del 2024, dijo del colombiano: “Luis ha hecho un gran comienzo de temporada“.

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

“Dije que iba a marcar su era y no tengo duda de que es diferente, pero ha ayudado al equipo y el equipo le ha ayudado a él”, acabó en su felicitación a Suárez.

Ese nuevo gol al inicio de este año para el nacido en Santa Marta lo pone en carrera seria por ser el ‘9′ fijo de la Selección Colombia en el próximo Mundial 2026. Néstor Lorenzo será quien decida, pero no hay argumentos para poner otro por encima del atacante de moda en Europa.