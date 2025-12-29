Deportes

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

El samario fue elegido como la figura del partido contra Río Ave y se subió a la cima de la tabla de goleadores en la liga portuguesa.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

29 de diciembre de 2025, 3:15 p. m.
Luis Suárez celebrando uno de sus goles contra Río Ave.
Luis Suárez celebrando uno de sus goles contra Río Ave. Foto: Getty Images

Ni el hincha más optimista pensaba que Luis Javier Suárez iba a destrozar todas las estadísticas en el Sporting de Lisboa. El goleador colombiano hizo olvidar muy rápido a Viktor Gyökeres y está pasando por el mejor momento de su carrera en Europa.

Este domingo marcó triplete en la goleada sobre Río Ave, siendo elegido como la figura del compromiso y subiendo al primer lugar de la tabla de goleadores en la liga portuguesa.

Suárez está haciendo méritos de sobra para entrar en la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026 y ahora mismo es el delantero con mejor estado de forma que tiene a su disposición el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Uno de los requisitos que pide el técnico de la Tricolor es continuidad y buen desempeño a nivel de clubes, dos cosas que el samario tiene de sobra en su paso por el Sporting.

Deportes

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Deportes

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Deportes

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

Deportes

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

Deportes

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Deportes

Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

Deportes

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Deportes

Luis Javier Suárez marcó triplete en Portugal y ahora es goleador del campeonato: reviva los tres tantos del colombiano

Deportes

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

Deportes

Le ganó a Luis Díaz: este es el colombiano que marcó más goles en Europa durante 2025

Así reacciona la prensa europea

Luis Javier Suárez amaneció siendo portada en los principales medios de Portugal, aunque en otros países como España también están sorprendidos por su rendimiento en el Sporting.

“Autor de un hat-trick, y ofreciendo un rendimiento consistente, demostrando compromiso y espíritu de lucha, pero también atributos técnicos y un gran espíritu de equipo, Luis Suárez tuvo una noche para recordar”, describió A Bola con una calificación de 9/10 para la figura del compromiso.

O Jogo dedicó varias notas para la presentación del colombiano. “Luis Suárez brilla con hat-trick en la victoria de Sporting sobre Rio Ave. Ninguna carabela puede resistir a este león”, indicaron.

El atrevido recado de Luis Javier Suárez a Portugal para el duelo del Mundial 2026: no se esconde

“Exhibición de Luis Suárez”, dijo por su parte el diario Récord. "Suárez estuvo demoledor, marcando goles para todos los gustos, y el león culminó el año con una feroz goleada", agregaron.

Fuera de Portugal también hubo elogios para el colombiano. “Luis Suárez ha disipado la alargada sombra de Viktor Gyökeres de un plumazo”, escribió el diario Marca en España.

“El ex del Almería, fichado este verano a cambio de 22,2 millones de euros, ha liderado la victoria del Sporting CP sobre el Río Ave (4-0) con un hat trick”, apuntaron.

El Diario AS también registró el partidazo de Luis Javier Suárez. “Imparable: el colombiano lidera al Sporting con un hat-trick al Rio Ave. Gracias a estos goles se coloca como máximo anotador de la liga, empatado con Pavlidis", titularon.

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 28: Goal scorer and man of the match Luis Suarez of Sporting CP (R) with teammate Fotis Ioannidis of Sporting CP at the end of the Liga Portugal Betclic match between Sporting CP and Rio Ave FC at Estadio Jose Alvalade on December 28, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Gualter Fatia/Getty Images)
Luis Suárez con el balón del partido de Sporting vs. Río Ave. Foto: Getty Images

Las palabras de Suárez

Elegido como figura del partido contra Río Ave, Luis Suárez concedió una corta entrevista en la que habló sobre sus sensaciones por el triplete y lo que viene en 2026.

“Estoy muy contento de ayudar al equipo. Trabajé duro para marcar de cabeza y se lo dedico a mi familia”, dijo a la televisión portuguesa.

Estos son los 10 jugadores más caros de la Selección Colombia: Luis Díaz lidera y James no aparece

El anhelo del Sporting es pelear por el tricampeonato de liga. “Estamos muy contentos porque sabíamos que sería un partido complicado. En la primera parte no encontramos los espacios entre líneas que tanto nos gustan, pero sí en la segunda”, analizó.

“Tengo muchas ganas de conseguir el tricampeonato. En Colombia, rezamos en Año Nuevo para pedir nuestros deseos. Sobre todo, me alegra poner feliz a la afición”, indicó.

Mas de Deportes

Luis Muriel y Teófilo Gutiérrez podrían juntarse en un Junior de lujo para 2026

Teófilo Gutiérrez, sin rodeos: primera respuesta a jugar con Luis Muriel la Copa Libertadores

Atlético Nacional tomó decisiones sobre su cuerpo técnico para el próximo año.

Atlético Nacional se definió y ya tiene director técnico para 2026: “Decisión tomada”

Grandes clubes de Europa irían por Jorge Carrascal.

La oferta millonaria por Jorge Carrascal: dos clubes en Europa la subirían para sacárselo a Flamengo

América de Cali sigue tomando decisiones en su plantel para 2026

Se deshace América de Cali de un talentoso: a David González no le gusta y sale para 2026

MEXICO CITY, MEXICO - OCTOBER 03: An aerial view of the Azteca Stadium during the launch of 'Trionda' the FIFA World Cup 2026 official match ball, in Mexico City, Mexico on October 03, 2025. (Photo by Daniel Cardenas/Anadolu via Getty Images)

El mítico Estadio Azteca cambió de nombre: así se llamará en el Mundial 2026

Deportivo Cali logró fichaje de un exBoca Juniors para 2026

Tricampeón en Boca Juniors es nuevo fichaje top del Deportivo Cali: su llegada sacude el FPC

LISBON, PORTUGAL - DECEMBER 28: Luis Suarez of Sporting CP celebrates scoring Sporting CP third and his second goal during the Primeira Liga match between Sporting CP and Rio Ave FC at Estadio Jose Alvalade on December 28, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)

La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Radamel Falcao García busca equipo para seguir su carrera en 2026

Definieron la llegada de Falcao García a club argentino: técnico dio categórica respuesta

Fuad Char habló sobre la situación de José Enamorado

Definido el futuro de José Enamorado: Fuad Char hizo anuncio oficial que retumba en Junior

Yeison Guzmán, volante colombiano que pertenece a Fortaleza EC

Yeison Guzmán vuelve al fútbol colombiano: se confirmó el acuerdo total y su nuevo equipo

Noticias Destacadas