La prensa europea alucina con Luis Suárez: esto dijeron tras su triplete en Sporting de Lisboa

Ni el hincha más optimista pensaba que Luis Javier Suárez iba a destrozar todas las estadísticas en el Sporting de Lisboa. El goleador colombiano hizo olvidar muy rápido a Viktor Gyökeres y está pasando por el mejor momento de su carrera en Europa.

Este domingo marcó triplete en la goleada sobre Río Ave, siendo elegido como la figura del compromiso y subiendo al primer lugar de la tabla de goleadores en la liga portuguesa.

Suárez está haciendo méritos de sobra para entrar en la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial 2026 y ahora mismo es el delantero con mejor estado de forma que tiene a su disposición el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo.

Uno de los requisitos que pide el técnico de la Tricolor es continuidad y buen desempeño a nivel de clubes, dos cosas que el samario tiene de sobra en su paso por el Sporting.

Así reacciona la prensa europea

Luis Javier Suárez amaneció siendo portada en los principales medios de Portugal, aunque en otros países como España también están sorprendidos por su rendimiento en el Sporting.

“Autor de un hat-trick, y ofreciendo un rendimiento consistente, demostrando compromiso y espíritu de lucha, pero también atributos técnicos y un gran espíritu de equipo, Luis Suárez tuvo una noche para recordar”, describió A Bola con una calificación de 9/10 para la figura del compromiso.

O Jogo dedicó varias notas para la presentación del colombiano. “Luis Suárez brilla con hat-trick en la victoria de Sporting sobre Rio Ave. Ninguna carabela puede resistir a este león”, indicaron.

“Exhibición de Luis Suárez”, dijo por su parte el diario Récord. "Suárez estuvo demoledor, marcando goles para todos los gustos, y el león culminó el año con una feroz goleada", agregaron.

Fuera de Portugal también hubo elogios para el colombiano. “Luis Suárez ha disipado la alargada sombra de Viktor Gyökeres de un plumazo”, escribió el diario Marca en España.

“El ex del Almería, fichado este verano a cambio de 22,2 millones de euros, ha liderado la victoria del Sporting CP sobre el Río Ave (4-0) con un hat trick”, apuntaron.

El Diario AS también registró el partidazo de Luis Javier Suárez. “Imparable: el colombiano lidera al Sporting con un hat-trick al Rio Ave. Gracias a estos goles se coloca como máximo anotador de la liga, empatado con Pavlidis", titularon.

Luis Suárez con el balón del partido de Sporting vs. Río Ave. Foto: Getty Images

Las palabras de Suárez

Elegido como figura del partido contra Río Ave, Luis Suárez concedió una corta entrevista en la que habló sobre sus sensaciones por el triplete y lo que viene en 2026.

“Estoy muy contento de ayudar al equipo. Trabajé duro para marcar de cabeza y se lo dedico a mi familia”, dijo a la televisión portuguesa.

El anhelo del Sporting es pelear por el tricampeonato de liga. “Estamos muy contentos porque sabíamos que sería un partido complicado. En la primera parte no encontramos los espacios entre líneas que tanto nos gustan, pero sí en la segunda”, analizó.

“Tengo muchas ganas de conseguir el tricampeonato. En Colombia, rezamos en Año Nuevo para pedir nuestros deseos. Sobre todo, me alegra poner feliz a la afición”, indicó.