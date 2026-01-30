Deportes

La respuesta a Juventus por el fichaje de Jhon Jáder Durán: horas clave del trato por el delantero colombiano

En Europa y Colombia se ha vuelto tendencia la posible contratación del atacante. Para la selección el negocio podría tambier repercutir de buena forma de cara al Mundial 2026.

Redacción Deportes
30 de enero de 2026, 4:11 p. m.
Jhon Jáder Durán es relacionado con Juventus.
Jhon Jáder Durán es relacionado con Juventus. Foto: Getty Images

A sus 22 años, Jhon Jáder Durán estaría recibiendo una ‘salvavidas’ para su carrera deportiva. Juventus de Italia sería quien se lo lance y le permite recobrar importancia en el balompié de Europa.

De acuerdo a las informaciones que se manejan en las últimas horas en Europa, esta escuadra de renombre en el Viejo Continente, ha hecho un oferta para fichar al atacante de Selección Colombia.

Jhon Durán celebra el gol con el Fenerbahçe.
Jhon Jáder Durán dejaría de ser parte de Fenerbahçe para ir a Juventus de Italia. Foto: Oficial Fenerbahçe

Yağız Sabuncuoğlu, periodista, en exclusiva reveló el nombre del grande del Calcio que regresaría a la élite al goleador nacional. Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahçe”, aseveró.

Después de decirse esto el revuelo ha sido total en Colombia, dado que dicho movimiento sería un renacer para un jugador que vivido más problemas que alegrías durante el último tiempo.

Hora claves del mega negocio

Un día después de que se revelara lo de la Juve, en la nación el periodista Felipe Sierra ha mencionado que ya hubo una primera respuesta del club turco a los interesados en los servicios de Durán.

“Fenerbahçe ya le respondió a Juventus, Napoli y los demás equipos que han preguntado por Jhon Jáder Durán (22) de Portugal, Países Bajos, Francia y Rusia que solo dejarán salir al colombiano por una cifra específica", apuntó.

Sin dar un valor, lo que da a entender esto es que el traspaso del futbolista hacia alguna de las escuadras italianas en mención o destinos citados, deberá hacerse a través de un fichaje definitivo con pago a los dueños de sus derechos deportivos.

Además de eso, justamente el club que tiene el pase del cafetero en su poder ya aceptó desprenderse de Durán si los valores los benefician: “Al Nassr avaló la decisión, serán días importantes”, firma Sierra.

Así pues, hay que recordar que Jhon Jáder está en Turquía por un préstamo generado desde los saudíes, quienes se lo compraron a inicios del año anterior al Aston Villa por una cifra alta de 77 millones de euros.

A la Premier League inglesa Durán había llegado proveniente de los Chicago Fire, de Estados Unidos, por un costo de 16 millones. Como se ve, su pase con el paso de los años ha subido, pero para negociar con Juventus, Napoli o cualquier otro, a lo mejor tenga que reducirse.

Su actualidad deportiva desde que salió de la élite no ha sido la mejor, lo que devaluaría el negocio con Juventus, además, se cree que los italianos no van a poner cifras cercanas a los 80 millones de euros.

Serie A italiana
Juventus podría ser la nueva casa de Jhon Jáder Durán en Europa. Foto: AFP

Como se dijo antes, van a ser horas y días importantes para el futuro de uno de los atacantes de mayor proyección para el fútbol colombiano.

De darse su paso a la Juventus y encontrar un nivel óptimo, en el Mundial 2026 podría estar junto a la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. Ante la falta de delanteros en buen nivel para acompañar a Luis Javier, el surgido en Envigado es una gran chance.

