Hugo Rodallega le habló claro a Jhon Durán: se supo la conversación que repercute en Selección Colombia

Con 40 años, Hugo Rodallega se consolida como uno de los referentes en el FPC. Es el goleador de Independiente Santa Fe, ha pasado por ligas top del mundo, y también supo portar el escudo de la Selección Colombia.

Siendo voz autorizada, Rodallega se refirió a Jhon Jáder Durán, el delantero de 22 años que venía siendo llamado por Néstor Lorenzo a Selección Colombia, pero que debido a lesiones no ha podido hacer parte nuevamente del combinado tricolor.

Jhon Jader Durán en uno de sus últimos llamados a la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Además de lesiones, un par de polémicas y rumores sobre Jhon Jáder lo colocan constantemente en el ojo del huracán. Por eso, Hugo Rodallega reveló la conversación que tuvo con el joven delantero, donde lo aconsejó ante tantas noticias que surgen de él.

“Intenté guiarlo para que no se distraiga”: Rodallega a Jhon Durán

Este viernes, 16 de enero de 2026, Rodallega habló con Blog Deportivo de Blu Radio y allí contó detalles de la conversación que tuvo con Durán. Para Hugo, Jhon Durán perfectamente puede ser el delantero titular de Selección Colombia, por lo que si el joven atacante sigue los consejos del experimentado goleador, podría volver a tener un lugar fijo en La Tricolor.

“Yo tuve la oportunidad de conversar con él. Él me felicitó cuando fuimos campeones, a mitad de año, y yo se lo respondí. Él y yo nunca hemos tenido un contacto, no nos conocemos personalmente, pero al yo ver ese gesto que tuvo de felicitarme, entablé una conversación con él por medio de mensajes”, contó Hugo.

“Intenté darle algún consejo, si así se quiere llamar. Yo le dije que se dedicara a jugar, que hiciera lo que él sabe hacer, porque lo hace muy bien, y para mí es uno de los delanteros ‘9’ con la capacidad y el talento para adueñarse de esa posición en nuestra Selección Colombia”, añadió Rodallega.

Y cerró: “Intenté guiarlo para que no se distraiga en cosas externas a lo que en realidad él es el foco, que es el fútbol, los goles, el estar en la élite. Ojalá que pueda encaminarse en algún momento, dedicarse a lo que de verdad debería importarle y dejar las cosas externas a un lado. Pero, pues, es difícil porque no lo conocemos”.

Hugo Rodallega (der.) con la Selección Colombia. Foto: LatinContent via Getty Images

La última polémica que tiene en el ojo del huracán a Jhon Durán es en Turquía. El atacante se desempeña en préstamo para Fenerbahçe, y desde el Comité de Disciplina de esa liga lo multaron por cerca de 9.000 dólares en lo que catalogaron como conducta antideportiva por un post en Instagram tras ganar la Suerpoca de Turquía.