Mucho se ha dicho en las últimos días sobre la chance para que Jhon Jáder Durán deje Fenerbahçe y vaya a otro club en Europa. Juventus ha sonado como su posible destino, pero al final pareciera que será Lille de Francia.

Reportes de la semana que está por acabar hablaban de que la escuadra italiana había puesto sus ojos en el surgido en Envigado. Al parecer, llegaría una oferta que deberían estudiar Al Nassr, dueño de su pase y el conjunto turco donde milita.

Jhon Jáder Durán ha sido relacionado con Juventus y Lille en los últimos días. Foto: Anadolu via Getty Images

Si bien con esto se mantuvo al público hasta el pasado viernes, el periodista y especialista en tema de fichaje Fabrizio Romano contó lo que sería la verdad del arribo de Durán a la Juve.

“La Juventus no ha enviado ninguna oferta ni propuesta por Jhon Durán hasta el momento a pesar de los informes recientes”, sentenció el experto en tema de contrataciones.

Al parecer, para la Vecchia Signora su prioridad es otro atacante de pasaporte francés.

“La Juve planea esperar a Randal Kolo Muani hasta el final, todavía intentando recuperarlo con la decisión en manos del Tottenham”, añadió a la información inicial Romano.

Esa revelación del periodista deja abierta la puerta a que tomen fuerzas otro tipo de informaciones que también han surgido alrededor del nuevo equipo para Jhon Durán.

Si bien Fabrizio no hace mención a cuál podría ser el destino del colombiano si no es la Juve, otros que también están pendientes al mercado, como Nicoló Schira, han asegurado que poco faltaría para que el de 22 años vaya a Francia.

Olivier Giroud, de LOSC Lille. El delantero galo sería competencia o aliado de Durán en su nuevo club Foto: UEFA via Getty Images

“Jhon Durán está a un paso de Lille a Fenerbahçe. A pesar de los rumores, nunca fue el objetivo principal de la Juve", fue lo reportado por el Schira.

El mencionado no fue el único en el Viejo Continente en decir ello. Florian Plettenberg, de Sky Sports, también precisó que los galos eran quienes iban ganando la carrera por Durán.

“Entiende que el OSC Lille ahora está en la pole position para fichar a John Durán”, puntualizó en su cuenta de X.

“Acontecimientos intensos en las últimas 12 horas. Las negociaciones directas con el Fenerbahçe ya están en marcha”, dijo sobre cómo transitaba todo.

Al piso lo de Juventus

Yağız Sabuncuoğlu, periodista, en exclusiva reveló el jueves pasado el nombre del supuesto grande del Calcio que regresaría a la élite al goleador nacional.

“Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahçe”, aseveró.

Un día después de que se revelara lo de la Juve, en tierras colombianas el periodista Felipe Sierra mencionó que ya había existido una primera respuesta del club turco a los interesados en los servicios de Durán.

“Fenerbahçe ya le respondió a Juventus, Napoli y los demás equipos que han preguntado por Jhon Jáder Durán (22) de Portugal, Países Bajos, Francia y Rusia que solo dejarán salir al colombiano por una cifra específica”, apuntó.

Parece que todo lo dicho de Juventus no tiene veracidad por lo contrastado con las versiones de Romano y Schira. Ahora será cuestión de esperar un poco más los movimientos de los clubes en cuestión que conducirían a Jhon Durán de nuevo a una liga top europea.