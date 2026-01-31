Deportes

La verdad del nuevo club de Jhon Jáder Durán en Europa: Fabrizio Romano reveló lo de Juventus

Cambia el destino para el que iría el goleador nacional. Un nuevo equipo parece estar en el primer lugar de las posibilidades y pronto se daría como oficial.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

31 de enero de 2026, 1:41 p. m.
Frabizio Romano informó sobre el futuro de Jhon Jáder Durán en Europa.
Frabizio Romano informó sobre el futuro de Jhon Jáder Durán en Europa. Foto: Getty Images / Captura YouTube Fabrizio Romano in Italiano

Mucho se ha dicho en las últimos días sobre la chance para que Jhon Jáder Durán deje Fenerbahçe y vaya a otro club en Europa. Juventus ha sonado como su posible destino, pero al final pareciera que será Lille de Francia.

Reportes de la semana que está por acabar hablaban de que la escuadra italiana había puesto sus ojos en el surgido en Envigado. Al parecer, llegaría una oferta que deberían estudiar Al Nassr, dueño de su pase y el conjunto turco donde milita.

Jhon Jáder Durán marcó un gol agónico en el Fenerbahce vs. Galatasaray
Jhon Jáder Durán ha sido relacionado con Juventus y Lille en los últimos días. Foto: Anadolu via Getty Images

Si bien con esto se mantuvo al público hasta el pasado viernes, el periodista y especialista en tema de fichaje Fabrizio Romano contó lo que sería la verdad del arribo de Durán a la Juve.

“La Juventus no ha enviado ninguna oferta ni propuesta por Jhon Durán hasta el momento a pesar de los informes recientes”, sentenció el experto en tema de contrataciones.

Deportes

Histórico título para Camila Osorio en el WTA 125 de Malina: así fue el punto para ser campeona

Deportes

Indignación por fichaje de ‘influencer’ colombiano en equipo profesional: “qué vergüenza”

Deportes

Éxtasis por Messi en Medellín: gritería de chicos y grandes por su arribo quedó en video

Deportes

El impacto económico que genera para Medellín la presencia de Messi en el Atanasio Girardot

Deportes

El lío de plata que condicionó en Millonarios la elección del nuevo técnico: no se sabía

Deportes

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Deportes

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Deportes

La respuesta a Juventus por el fichaje de Jhon Jáder Durán: horas clave del trato por el delantero colombiano

Deportes

Filtran gigante europeo que ofertó por Jhon Jáder Durán: caería parado si sale de Fenerbahçe

Deportes

Jhon Jáder Durán ganó el primer título de su carrera: se lució y pide Selección Colombia

Al parecer, para la Vecchia Signora su prioridad es otro atacante de pasaporte francés.

Jhon Jáder Durán arrancó el año con gol, como en sus mejores tiempos, y aprieta para ir al Mundial 2026

“La Juve planea esperar a Randal Kolo Muani hasta el final, todavía intentando recuperarlo con la decisión en manos del Tottenham”, añadió a la información inicial Romano.

Esa revelación del periodista deja abierta la puerta a que tomen fuerzas otro tipo de informaciones que también han surgido alrededor del nuevo equipo para Jhon Durán.

Si bien Fabrizio no hace mención a cuál podría ser el destino del colombiano si no es la Juve, otros que también están pendientes al mercado, como Nicoló Schira, han asegurado que poco faltaría para que el de 22 años vaya a Francia.

Olivier Giroud, de LOSC Lille. El delantero galo sería competencia o aliado de Durán en su nuevo club
Olivier Giroud, de LOSC Lille. El delantero galo sería competencia o aliado de Durán en su nuevo club Foto: UEFA via Getty Images

Jhon Durán está a un paso de Lille a Fenerbahçe. A pesar de los rumores, nunca fue el objetivo principal de la Juve", fue lo reportado por el Schira.

El mencionado no fue el único en el Viejo Continente en decir ello. Florian Plettenberg, de Sky Sports, también precisó que los galos eran quienes iban ganando la carrera por Durán.

“Entiende que el OSC Lille ahora está en la pole position para fichar a John Durán”, puntualizó en su cuenta de X.

“Acontecimientos intensos en las últimas 12 horas. Las negociaciones directas con el Fenerbahçe ya están en marcha”, dijo sobre cómo transitaba todo.

Al piso lo de Juventus

Yağız Sabuncuoğlu, periodista, en exclusiva reveló el jueves pasado el nombre del supuesto grande del Calcio que regresaría a la élite al goleador nacional.

“Juventus ha hecho una oferta oficial por Jhon Durán, que juega en el Fenerbahçe”, aseveró.

Un día después de que se revelara lo de la Juve, en tierras colombianas el periodista Felipe Sierra mencionó que ya había existido una primera respuesta del club turco a los interesados en los servicios de Durán.

Jhon Jáder Durán no lo esconde y profesa su amor a un grande de Colombia: “toda la p... vida”

“Fenerbahçe ya le respondió a Juventus, Napoli y los demás equipos que han preguntado por Jhon Jáder Durán (22) de Portugal, Países Bajos, Francia y Rusia que solo dejarán salir al colombiano por una cifra específica”, apuntó.

Parece que todo lo dicho de Juventus no tiene veracidad por lo contrastado con las versiones de Romano y Schira. Ahora será cuestión de esperar un poco más los movimientos de los clubes en cuestión que conducirían a Jhon Durán de nuevo a una liga top europea.

Más de Deportes

Frabizio Romano informó sobre el futuro de Jhon Jáder Durán en Europa

La verdad del nuevo club de Jhon Jáder Durán en Europa: Fabrizio Romano reveló lo de Juventus

María Camila Osorio con su título del WTA 125 de Malinas, Filipinas

Histórico título para Camila Osorio en el WTA 125 de Malina: así fue el punto para ser campeona

Real Frontera, de Venezuela, fue el club que firmó al creador de contenido colombiano como jugador profesional

Indignación por fichaje de ‘influencer’ colombiano en equipo profesional: “qué vergüenza”

Lionel Messi en Medellín generó la locura absoluta de sus fanáticos que llegaron hasta el hotel de concentración

Éxtasis por Messi en Medellín: gritería de chicos y grandes por su arribo quedó en video

Lionel Messi.

El impacto económico que genera para Medellín la presencia de Messi en el Atanasio Girardot

Millonarios ya tendría definido al reemplazo de Hernán Torres para lo que resta de 2026

El lío de plata que condicionó en Millonarios la elección del nuevo técnico: no se sabía

Nómina de Millonarios para este 2026-l.

Millonarios tomó decisión final sobre su nuevo técnico: César Augusto Londoño dio nombre y recorrido

Luis Díaz integra la nómina del Bayern Múnich en la temporada 2025-2026.

Actitud de Luis Díaz en el vestuario del Bayern Múnich es noticia en Alemania: se supo qué hay detrás

Carlos Alcaraz en el Australian Open 2026.

Carlos Alcaraz apunta alto en Australian Open y lo deja claro: palabras previas a la final con Djokovic

Nómina de Atlético Nacional para este primer semestre de 2026.

Atlético Nacional cierra venta por jugador de 19 años a Europa: oficialización sería un hecho

Noticias Destacadas