Cristiano Ronaldo tomó nueva decisión sobre su caso en Arabia: anuncio oficial es inminente

El astro portugués lleva dos partidos sin jugar en el Al-Nassr por desacuerdos con el Fondo de Inversión Pública (PIF).

Sebastián Clavijo García

9 de febrero de 2026, 12:47 p. m.
Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr
Cristiano Ronaldo, delantero del Al-Nassr Foto: Getty Images

Después de la tormenta, viene la (tensa) calma. Cristiano Ronaldo bajó sus armas y está listo para volver a jugar con el Al-Nassr en la Saudi Pro League.

El astro portugués lleva dos partidos consecutivos sin aparecer en el torneo local, como consecuencia del fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal y su molestia con los movimientos del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita.

Cristiano considera que Al-Nassr está por detrás en la fila y no han hecho la inversión suficiente para competir de igual a igual con los últimos campeones.

Después de negarse a jugar y recibir un comunicado en respuesta por parte de la Saudi Pro League, las conversaciones parecen haber surtido su efecto.

Cristiano Ronaldo ha finalizado su periodo de protesta y ya se ha reintegrado a los entrenamientos del equipo. Sin embargo, a pesar de la paz sellada, el internacional portugués no jugará este miércoles”, informó el diario A Bola en Portugal.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
Cristiano Ronaldo se lamenta tras una ocasión perdida con el Al-Nassr. Foto: Getty Images

Este fue el mismo medio que a principios de febrero confirmó la molestia de Cristiano y anticipó que iba a levantar su voz de protesta contra el PIF.

CR7 no podrá ver los resultados de su huelga hasta la próxima temporada, sin embargo, parece haber marcado un precedente en la historia del fútbol saudí.

A Bola asegura que Cristiano no solo pidió por el proyecto deportivo, sino también por las condiciones de los empleados del club. “La directiva de Al-Nassr cedió a la presión del astro portugués y, en las últimas horas, liquidó todos los pagos pendientes a sus empleados. Este gesto de solidaridad de CR7 fue decisivo para llegar a un acuerdo, demostrando que el capitán también luchaba por la dignidad de quienes trabajan a diario a la sombra del gigante de Riad", aseguran en Portugal.

Después de ausentarse a entrenamientos, el delantero no está listo para volver este miércoles en la Champions League Asiática y su regreso a las canchas sería el sábado enfrentando a Al-Fateh.

“CR7 regresa a los entrenamientos, pero el mensaje es claro: en Riad, el capitán no comprometerá su máximo rendimiento, tanto en lo táctico como en su respeto por quienes sirven al club. El duelo terminó con una victoria rotunda para el jugador portugués”, agrega A Bola.

En los últimos días se llegó a decir que Cristiano estaba considerando la idea de irse e incluso llegaron a tocar la opción de aterrizar en la MLS, pero el multimillonario sueldo que cobra en el Al-Nassr hace prácticamente imposible que una oferta lo pueda convencer.

Eso no implica que después del Mundial 2026 pueda haber un timonazo a su futuro, pues los directivos saudíes ya están avisados de la molestia que le causa el hecho de llevar tres años sin levantar títulos oficiales a nivel de clubes.

Noticias Destacadas