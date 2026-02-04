Deportes

Cristiano Ronaldo saldría de Al-Nassr: prensa portuguesa dio los posibles destinos

Los disgustos de Cristiano Ronaldo con grupos saudís podrían ser determinantes en su salida de Al-Nassr.

Redacción Deportes
4 de febrero de 2026, 10:22 p. m.
Cristiano se estaría alejando de Al-Nassr y vería con buenos ojos la MLS o un retorno a Europa
Cristiano se estaría alejando de Al-Nassr y vería con buenos ojos la MLS o un retorno a Europa

El idilio entre Cristiano Ronaldo y Al-Nassr podría estar llegando a su fin, y la prensa en Europa y Asía no deja de hablar del tema. De hecho, habría un descontento del portugués y eso podría desencadenar en su salida del cuadro saudí.

Parece que el descontento de Cristiano Ronaldo trasciende de manera significativa y la prensa en Portugal, su país de origen, ya habla de posibles nuevos destinos para el astro luso. Regresar a las ligas de Europa parece una opción latente.

“Cristiano Ronaldo está descontento”

Record de Portugal lo explica: “Cristiano Ronaldo está descontento con el trato dado a Al Nassr por parte del Fondo Soberano de Riqueza Saudí (PIF), el organismo estatal que compró la mayoría de las acciones de los cuatro principales clubes del país en 2023: Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli”.

Agregan que todo estaría encaminado a los fichajes. Por ejemplo, Al-Hilal contrató a Karim Benzema como refuerzo estelar para la temporada, mientras que Al-Nassr parece no tener muchas caras llamativas o que den un golpe en el mercado para el curso.

Por eso, Record destapa que tanto la MLS como un retorno a Europa son los posibles destinos que Cristiano Ronaldo manejaría a mediados de 2026, en caso de que la situación no mejore.

Messi superó a Cristiano en marca goleadora.
¿Messi y Cristiano Ronaldo enfrentados en la MLS? Podría ser destino para el portugués.

Luego, el medio referenciado añadió: "El capitán del Al Nassr cree que la PIF está obstaculizando los fichajes del Al Nassr para evitar que el equipo gane el título. Actualmente, el equipo de la estrella madeirense se encuentra a solo un punto del Al Hilal, y la lucha por el título es intensa“.

Cristiano Ronaldo no juega con Al-Nassr

Y es que ya hay un acto de protesta, por parte de Cristiano Ronaldo, que la prensa internacional no pasa por alto. El pasado 2 de febrero, Al-Nassr visitó a Al Riyadh por la fecha 19 de la primera división saudí.

Ese día, Cristiano Ronaldo no estuvo ni en el banco de suplentes. La razón es el mismo enojo que manifiestan que maneja sobre el PIF. Se vienen días claves en cuanto al tema, y con otro partido de Al-Nassr asomando a la vuelta de la esquina: ante Al-Ittihad, el 6 de febrero.

RIYADH, SAUDI ARABIA - JANUARY 26: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League game between Al Nassr and Al Taawoun at Al Awwal Park on January 26, 2026 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images) (Photo by Abdullah Ahmed / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)
Cristiano Ronaldo no jugó contra Al Riyadh en tono de protesta.

Mientras tanto, Al-Nassr marcha segundo en la tabla de posiciones de la Liga Saudí con 46 puntos. Está a tan solo uno de Al-Hilal, es decir, sigue en la pelea.

