Deportes

Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Kodro Magazine, revista deportiva muy conocida en España y Latinoamérica, armó polémica con su clasificación mundial de entrenadores.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

13 de febrero de 2026, 12:46 p. m.
Zinedine Zidane, extécnico y leyenda del Real Madrid
Zinedine Zidane, extécnico y leyenda del Real Madrid Foto: Getty Images

Johan Cruyff fue elegido como el mejor director técnico de la historia, según un listado de la revista Kodro Magazine. El estratega neerlandés superó a nombres como el de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi y Carlos Bilardo.

Francisco Maturana es el único colombiano que clasificó y se ubica en la posición 29°, por encima de técnicos multicampeones como Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Vicente del Bosque, Luis Enrique, y Joachim Low.

Raheem Sterling se va de la Premier League: tiene nuevo equipo en Europa y ya lo presentaron

Cabe recordar que Maturana estuvo al frente de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 1989 y también conquistó la Copa América con la Selección Colombia en 2001. Durante la época de los 90 deslumbró al mundo con el juego asociativo que clasificó a la Tricolor a tres mundiales de manera consecutiva.

A nivel de clubes, Pacho tuvo experiencias en España con el Atlético de Madrid y Real Valladolid. Además de la Selección Colombia también dirigió a Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago.

Deportes

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Deportes

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Deportes

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Deportes

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Deportes

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Deportes

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

Deportes

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Deportes

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Deportes

Zinedine Zidane estaría de vuelta a los banquillos: dirigiría a problemático colombiano

Deportes

Atlético Nacional da la sorpresa en la Liga BetPlay con Zinedine Zidane: es un hecho

Su última experiencia en los banquillos fue en el año 2019, dirigiendo al Royal Pari de Bolivia. Después de eso actuó como asesor en Atlético Nacional y regularmente asiste a conferencias para hablar de su experiencia como hombre de fútbol.

Francisco 'Pacho' Maturana, exdirector técnico de la Selección Colombia.
Francisco 'Pacho' Maturana, exdirector técnico de la Selección Colombia. Foto: Raúl Palacios / El País

El legado de Pacho Maturana

Aunque el nombre de Francisco Maturana despierta odios y amores, los jugadores que estuvieron bajo su cargo lo consideran una parte fundamental para la historia del fútbol profesional colombiano.

Bajo sus órdenes se consolidaron leyendas del deporte nacional como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez y varios más.

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Todo eso hace parte de las razones por las que fue elegido entre los 50 mejores técnicos de la historia, aunque los títulos que consiguió son difíciles de comparar con el triplete de Champions League conseguido por Zinedine Zidane en el Real Madrid o la historia que escribió Vicente del Bosque con la generación dorada de España.

Entre los entrenadores que están por debajo de Maturana también destacan el español Luis Aragonés, el alemán Jupp Heynckes, el sueco Sven-Goran Eriksson y el francés Arsène Wenger, que hoy tiene un alto cargo al interior de la FIFA.

Deportes: Conferencia y entrevista con Francisco Maturana en Candelaria. foto José L Guzmán. El País
Deportes: Conferencia y entrevista con Francisco Maturana en Candelaria. foto José L Guzmán. El País Foto: El País

Los 50 mejores técnicos de la historia, según Kodro Magazine

  1. Johan Cruyff
  2. Rinus Michels
  3. Gusztáv Sebes
  4. Brian Clough
  5. Valeriy Lobanovskyi
  6. Carlo Ancelotti
  7. Pep Guardiola
  8. Arrigo Sacchi
  9. Helenio Herrera
  10. Béla Guttmann
  11. Vittorio Pozzo
  12. Bob Paisley
  13. José Mourinho
  14. Alex Ferguson
  15. Carlos Bilardo
  16. Ernst Happel
  17. César Luis Menotti
  18. Telê Santana
  19. Carlos Bianchi
  20. Otto Rehhagel
  21. Bill Shankly
  22. Mário Zagallo
  23. Stefan Kovács
  24. Jürgen Klopp
  25. Matt Busby
  26. Claudio Ranieri
  27. Louis Van Gaal
  28. Nereo Rocco
  29. Francisco Maturana
  30. Sven-Goran Eriksson
  31. Franz Beckenbauer
  32. Ottmar Hitzfeld
  33. Luis Aragonés
  34. Zinedine Zidane
  35. Vicente del Bosque
  36. Jupp Heynckes
  37. Marcelo Lippi
  38. Miguel Muñoz
  39. Giovanni Trapattoni
  40. Fabio Capello
  41. Arsène Wenger
  42. Hansi Flick
  43. Luis Enrique
  44. Guus Hiddink
  45. Joachim Löw
  46. Raymond Goethals
  47. Tomislav Ivić
  48. Hervé Renard
  49. Zdeněk Zeman
  50. Jack Reynolds

Más de Deportes

LISBON, PORTUGAL - NOVEMBER 26: Luis Suarez of Sporting CP disappointed during the UEFA Champions League match between Sporting CP v Club Brugge at the Estadio Jose Alvalade on November 26, 2025 in Lisbon Portugal (Photo by Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images)

Luis Javier Suárez se pronunció tras la lesión que tiene en vilo a Colombia: dio sentidas palabras

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe.

Comunicado oficial de Independiente Santa Fe: se cayó el fichaje más caro de su historia

Juan Fernando Quintero terminó muy molesto tras la derrota contra Argentinos Juniors.

Juanfer Quintero protagoniza video viral en Argentina: agarrón con Montiel quedó grabado

Munich, Germany - August 22: Harry Kane of Bayern Muenchen and Luis Díaz of Bayern Muenchen celebrates after scoring his team's fifth goal with teammates during the Bundesliga match between FC Bayern München and RB Leipzig at Allianz Arena on August 22, 2025 in Munich, Germany. (Photo by Harry Langer/DeFodi Images/DeFodi via Getty Images)

Harry Kane indicó las cinco mejores cualidades de Luis Díaz: “Eso es lo que todos respetamos”

Diego Arias se pronunció sobre la situación de Cristian 'Chicho' Arango.

Diego Arias reveló cuándo debutará el Chicho Arango: anuncio oficial en Atlético Nacional

Nacional respondió ante su gente y sumó tres puntos que le permitieron escalar posiciones.

Posiciones en Liga BetPlay tras triunfos de Once Caldas y Nacional: Junior padeció

San Pelayo y Tierralta figuran entre los municipios más golpeados por la emergencia.

James Rodríguez y Tino Asprilla se ponen la camiseta por Córdoba: anuncian apoyo tras fuertes inundaciones

Nacional y Millonarios aseguraron Sudamericana, el verde aún puede ir a Copa Libertadores.

Nacional habría tomado radical decisión para el juego por Copa Sudamericana contra Millonarios; hinchas embajadores perjudicados

Varios clubes tradicionales ya conocen cuándo jugarán sus partidos pendientes.

Dimayor anuncia la programación de 5 partidos pendientes: Santa Fe vs. Nacional ya tiene fecha

La sexta fecha dejó cambios sensibles en la parte baja.

Así quedó la tabla del descenso luego de la goleada de Boyacá Chicó vs. Jaguares

Noticias Destacadas