Salió la lista de los 50 mejores técnicos de la historia: uno es colombiano y supera a Zidane

Johan Cruyff fue elegido como el mejor director técnico de la historia, según un listado de la revista Kodro Magazine. El estratega neerlandés superó a nombres como el de Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Arrigo Sacchi y Carlos Bilardo.
Francisco Maturana es el único colombiano que clasificó y se ubica en la posición 29°, por encima de técnicos multicampeones como Zinedine Zidane, Franz Beckenbauer, Vicente del Bosque, Luis Enrique, y Joachim Low.
Cabe recordar que Maturana estuvo al frente de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de 1989 y también conquistó la Copa América con la Selección Colombia en 2001. Durante la época de los 90 deslumbró al mundo con el juego asociativo que clasificó a la Tricolor a tres mundiales de manera consecutiva.
A nivel de clubes, Pacho tuvo experiencias en España con el Atlético de Madrid y Real Valladolid. Además de la Selección Colombia también dirigió a Costa Rica, Perú y Trinidad y Tobago.
Su última experiencia en los banquillos fue en el año 2019, dirigiendo al Royal Pari de Bolivia. Después de eso actuó como asesor en Atlético Nacional y regularmente asiste a conferencias para hablar de su experiencia como hombre de fútbol.
El legado de Pacho Maturana
Aunque el nombre de Francisco Maturana despierta odios y amores, los jugadores que estuvieron bajo su cargo lo consideran una parte fundamental para la historia del fútbol profesional colombiano.
Bajo sus órdenes se consolidaron leyendas del deporte nacional como Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Leonel Álvarez y varios más.
Todo eso hace parte de las razones por las que fue elegido entre los 50 mejores técnicos de la historia, aunque los títulos que consiguió son difíciles de comparar con el triplete de Champions League conseguido por Zinedine Zidane en el Real Madrid o la historia que escribió Vicente del Bosque con la generación dorada de España.
Entre los entrenadores que están por debajo de Maturana también destacan el español Luis Aragonés, el alemán Jupp Heynckes, el sueco Sven-Goran Eriksson y el francés Arsène Wenger, que hoy tiene un alto cargo al interior de la FIFA.
Los 50 mejores técnicos de la historia, según Kodro Magazine
- Johan Cruyff
- Rinus Michels
- Gusztáv Sebes
- Brian Clough
- Valeriy Lobanovskyi
- Carlo Ancelotti
- Pep Guardiola
- Arrigo Sacchi
- Helenio Herrera
- Béla Guttmann
- Vittorio Pozzo
- Bob Paisley
- José Mourinho
- Alex Ferguson
- Carlos Bilardo
- Ernst Happel
- César Luis Menotti
- Telê Santana
- Carlos Bianchi
- Otto Rehhagel
- Bill Shankly
- Mário Zagallo
- Stefan Kovács
- Jürgen Klopp
- Matt Busby
- Claudio Ranieri
- Louis Van Gaal
- Nereo Rocco
- Francisco Maturana
- Sven-Goran Eriksson
- Franz Beckenbauer
- Ottmar Hitzfeld
- Luis Aragonés
- Zinedine Zidane
- Vicente del Bosque
- Jupp Heynckes
- Marcelo Lippi
- Miguel Muñoz
- Giovanni Trapattoni
- Fabio Capello
- Arsène Wenger
- Hansi Flick
- Luis Enrique
- Guus Hiddink
- Joachim Löw
- Raymond Goethals
- Tomislav Ivić
- Hervé Renard
- Zdeněk Zeman
- Jack Reynolds