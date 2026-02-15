Benfica vs. Real Madrid: canal y hora para ver el partido de ‘playoffs’ en la Champions League

Benfica y Real Madrid volverán a verse las caras este martes, 17 de febrero, en el partido de ida por los playoffs de la Champions League. Hace un par de semanas atrás el equipo de José Mourinho se impuso en el duelo directo y logró clasificar al repechaje.

Esa derrota 4-2 en Lisboa impidió al Real Madrid clasificarse directamente a octavos y le obligó a jugar esta serie, que el Benfica alcanzó de manera apoteósica gracias a un tanto del arquero Anatoliy Trubin en el 90+8.

El nuevo enfrentamiento entre estos dos clubes históricos del fútbol europeo permitirá a los merengues buscar la revancha después de un partido que ha incendiado de nuevo los ánimos alrededor del club, provocando incluso un enfado público de su estrella Kylian Mbappé.

Desde entonces el Real Madrid recortó diferencias en la tabla de la liga española y llega en una curva ascendente a definir su futuro en la Champions League.

Nuevo líder en España: así quedó la tabla de posiciones tras la goleada del Real Madrid

“Espero que no se repita la historia en Lisboa. Vamos prevenidos de la dificultad del partido, del rival. Tenemos que hacer un gran partido, no conformarnos con el resultado. Lo tenemos reciente y sabemos lo complicado que va a ser”, declaró el técnico Álvaro Arbeloa.

El partido de Benfica vs. Real Madrid está programado para iniciar a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia) y será transmitido en la señal principal de ESPN. También estará disponible a través de Disney + para usuarios de dispositivos móviles.

El defensor del Benfica, Tomás Araujo, intenta detener al atacante del Real Madrid, Kylian Mbappé, autor de los dos goles del cuadro español en el partido de la Champions. Foto: AFP

Richard Ríos en espera

Las sensaciones en este momento son diferentes. Real Madrid recuperó la confianza tras aquellas alarmas que se encendieron en Lisboa y contará con Kylian Mbappé que decidió guardarse tras unas molestias en la rodilla.

Por los lados de Benfica también hay posibles regresos. Richard Ríos disputó su último partido hace un mes y la semana pasada regresó a entrenamientos de manera controlada.

Anticipan adiós que daría Richard Ríos en Benfica: sería después del Mundial y dejaría hueco

El volante colombiano tiene opciones de regresar para el partido contra Real Madrid, un duelo especial para su carrera como futbolista. Lo cierto es que Mourinho solo le dará minutos si considera que está en plenitud de condiciones para disputar un compromiso tan exigente.

Cabe recordar que Ríos sufrió una luxación traumática del hombro derecho y ha hecho trabajo de gimnasio para fortalecer la zona afectada. En un momento se pensó que debía entrar al quirófano, sin embargo, junto al cuerpo médico decidieron tomar el camino de las terapias físicas para volver lo antes posible.

El volante antioqueño fue titular indiscutible en Benfica hasta el momento de su lesión, cuando Mourinho tuvo que echar mano del banquillo y logró reemplazarlo.

Pero su regreso en este momento de la temporada es una gran noticia, teniendo en cuenta que el partido de vuelta será en el Santiago Bernabéu a finales de este mismo mes.

Qué canal transmite Benfica vs. Real Madrid