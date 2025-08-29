Destapan ‘olla podrida’ por lo que pasa en la Selección Colombia: “Hay jugadores que están preocupados”

La Selección Colombia afronta su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La tricolor enfrentará a Bolivia de local y a Venezuela de visitante. Dejando de un lado los partidos, en los últimos días se ha hablado mucho sobre la interna de la tricolor y este viernes 29 de agosto se destapó una verdadera ‘olla’ podrida’.

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, reveló aspectos realmente críticos de la interna. Inició afirmando, por ejemplo, que el camerino está totalmente roto.

"El vestuario está roto, así digan lo que quieran, hay un grupo inconforme, la ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes ni en la cancha, ni fuera de la cancha”, dijo en Planeta Fútbol, de Win Sports.

Luego, dijo que el supuesto actuar de Jhon Jáder Durán, que habría sido malo y que habría detonado una discusión en el camerino, fue real. Carlos Antonio dio la razón por la que el atacante se habría comportado así.

“Hay unos que hablan más que otros, pero no les dan ni bola. El episodio de (Jhon Jáder) Durán es uno de los varios y no lo maquillen más, el problema de Durán es que se mamó de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de una mala manera. Tampoco le vamos a aplaudir la manera como reaccionó”, indicó.

Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Después, el comunicador no se guardó absolutamente nada para decir que algunos jugadores están preocupados porque ven como una gran oportunidad estar en el Mundial 2026, pero el asunto es que se desconoce si serán citados por Néstor Lorenzo y si jugarán en el certamen.

“Hay jugadores que están muy preocupados por el Mundial. Hay unos que creen que es su gran oportunidad de dar el salto y algunos de conseguir una mejor posición de la que tienen. Y muchos de esos jugadores no han sido tenidos en cuesta y cuando los llevan a la Selección los ponen a mirar el partido desde el banco o desde la tribuna. Se preocupan por ver como avanzan los tiempos y no cambian las cosas”, contó.

