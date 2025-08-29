Suscribirse

Deportes

Destapan ‘olla podrida’ por lo que pasa en la Selección Colombia: “Hay jugadores que están preocupados”

La Selección Colombia no pasa por un buen momento deportivo y la interna tampoco estaría atravesando su mejor tiempo.

Redacción Deportes
29 de agosto de 2025, 4:52 p. m.
La Selección Colombia encara la quinta y sexta jornada eliminatoria al mundial 2026.
La Selección Colombia en eliminatorias sudamericanas. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia afronta su última doble fecha de eliminatorias sudamericanas de cara al Mundial Fifa 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

La tricolor enfrentará a Bolivia de local y a Venezuela de visitante. Dejando de un lado los partidos, en los últimos días se ha hablado mucho sobre la interna de la tricolor y este viernes 29 de agosto se destapó una verdadera ‘olla’ podrida’.

Contexto: Giro inesperado sobre la convocatoria de la Selección Colombia para las eliminatorias al Mundial 2026

El reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, reveló aspectos realmente críticos de la interna. Inició afirmando, por ejemplo, que el camerino está totalmente roto.

"El vestuario está roto, así digan lo que quieran, hay un grupo inconforme, la ausencia de liderazgo es notoria, Colombia no tiene líderes ni en la cancha, ni fuera de la cancha”, dijo en Planeta Fútbol, de Win Sports.

Contexto: Estuvo en Copa América con la Selección Colombia y gigante del FPC confirmó su fichaje

Luego, dijo que el supuesto actuar de Jhon Jáder Durán, que habría sido malo y que habría detonado una discusión en el camerino, fue real. Carlos Antonio dio la razón por la que el atacante se habría comportado así.

“Hay unos que hablan más que otros, pero no les dan ni bola. El episodio de (Jhon Jáder) Durán es uno de los varios y no lo maquillen más, el problema de Durán es que se mamó de las preferencias hacia algunos jugadores y reaccionó de una mala manera. Tampoco le vamos a aplaudir la manera como reaccionó”, indicó.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - SEPTEMBER 10: Jhon Duran of Colombia getting into the field during to the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Colombia and Argentina at Roberto Melendez Metropolitan Stadium on September 10, 2024 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Martín Fonseca/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Jhon Jáder Durán, delantero de la Selección Colombia | Foto: Getty Images

Después, el comunicador no se guardó absolutamente nada para decir que algunos jugadores están preocupados porque ven como una gran oportunidad estar en el Mundial 2026, pero el asunto es que se desconoce si serán citados por Néstor Lorenzo y si jugarán en el certamen.

Hay jugadores que están muy preocupados por el Mundial. Hay unos que creen que es su gran oportunidad de dar el salto y algunos de conseguir una mejor posición de la que tienen. Y muchos de esos jugadores no han sido tenidos en cuesta y cuando los llevan a la Selección los ponen a mirar el partido desde el banco o desde la tribuna. Se preocupan por ver como avanzan los tiempos y no cambian las cosas”, contó.

Por último, Carlos Antonio Vélez dijo que la inconformidad dentro del grupo es real. “Hay una conformidad real, cierta. Que existe en todos los equipos, existe, lo que pasa es que se incrementa cuando hay dos hechos; uno, el Mundial cerca y dos, la falta de liderazgo”, sentenció.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. América de Cali no se queda quieto: nuevo refuerzo “está presentando exámenes médicos”

2. ¿Cómo sería el búnker secreto de Nicolás Maduro en Venezuela?

3. Este es el tesoro natural de Florida que está en peligro. Hasta el agua potable del 90 % del estado se pondría en riesgo

4. Secuestro de militares en Guaviare: Corte Suprema advirtió que el hecho debe ser investigado

5. La fuerte advertencia de Miguel Uribe Londoño si llega a la Casa de Nariño en 2026: “El Cartel de los Soles será declarado grupo terrorista”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Selección ColombiaColombiaEliminatorias SudamericanasConmebolFIFAMundial 2026James RodríguezNestor Lorenzo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.