Estuvo en Copa América con la Selección Colombia y gigante del FPC confirmó su fichaje

América de Cali confirmó la llegada del mediocampista ofensivo Andrés Felipe Roa. El exjugador del Deportivo Cali se unirá al ‘escarlata’ y cuando esté apto para tener acción, tendrá su debut.

“El mediocampista Andrés Felipe Roa Estrada nació el 25 de mayo de 1993 en Sabanalarga. Llega proveniente de Panetolikos de Grecia, donde disputó 29 partidos recientemente. Dentro de la trayectoria deportiva del volante se destaca su paso por Deportivo Cali, CA Huracán, Independiente de Avellaneda, Argentino Juniors y Al Batin de Arabia Saudita”, dijo el club.

Este futbolista, en su momento, supo vestir los colores de la Selección Colombia de Mayores. De hecho, fue convocado para la Copa América Centenario 2016, pero no jugó ningún partido.

“En la Selección Colombia debutó en un partido amistoso ante Perú. También estuvo dentro del plantel tricolor que disputó la Copa América en Estados Unidos, donde no tuvo minutos. De igual forma, estuvo en loa Juegos Olímpicos 2016 que se disputaron en Río de Janeiro. El talentoso jugador llega al cuadro Escarlata para sumarse en la creación del equipo dirigido por Gabriel Raimondi", terminó la institución.

🇦🇹 Con su visión y calidad, Andrés Felipe Roa se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos. 👹 pic.twitter.com/9x3nKPuZYp — América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2025

América de Cali pasa por un mal momento deportivo y Roa tendrá la gran tarea de ayudar al club de salir de su bache. El ‘escarlata’ quedó eliminado hace varios días de los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, a manos de Fluminense de Brasil.

Además de Andrés Felipe, el conjunto rojo del Valle del Cauca anunció este jueves 28 de agosto el arribo del mediocampista defensivo Andrés Tello, que estuvo varios años en Italia.

📄✍️ ¡El Rojo ya es tu piel, Andrés! 👹 pic.twitter.com/bhuUb7su2K — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

“Dentro de la trayectoria deportiva del jugador se destaca su debut con Envigado en 2014. Luego pasó a Juventus, donde se convirtió en el primer que juega el Suramericano en ser transferido a Europa y en el primer colombiano en ser contratado por el popular club de Turín. También estuvo en Cagliari, Empoli, Bari y Benevento”, comunicó la escuadra.

“Tello tiene procesos con Selecciones Colombia: con la Categoría Sub-20 disputó el Torneo Esperanzas de Toulon en 2014. Posteriormente, jugó el Sudamericano Sub-20 en el año 2015 disputado en Uruguay. También hizo parte de la Selección Colombia que disputó la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en Nueva Zelanda”, sentenció, entre otras cosas más.

🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta. 👹 pic.twitter.com/1AcU0N5WTY — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025