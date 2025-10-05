Este domingo, 5 de octubre de 2025, Wolverhampton vuelve a ser noticia en Inglaterra. Con Jhon Arias en el campo, durante los 90′, empataron a un tanto en casa contra Brighton y alargan su suplicio: nada que ganan esta temporada por Premier League.

A Jhon Arias se le vio participativo en varios tramos del juego, conectando con sus compañeros y tratando de ser desequilibrante. Sin embargo, falló un gol cantado frente al arco, mismo que hubiese podido acabar con la sequía de triunfos de los Wolves.

Fue al minuto 55′, cuando aún Wolverhampton ganaba 1-0. Arias recibió un balón desde la izquierda, dentro del área y frente al arco del portero de Brighton, Bart Verbruggen. El colombiano no la pudo tomar bien y terminó enviando el esférico fuera de puerta.

Lo más llamativo de todo fue la frustración de Jhon Arias, a quien le es esquivo el gol en Wolverhampton. El atacante de la Selección Colombia le pegó palmadas al piso, y dejó ver su furia con un grito. Mientras, al fondo la hinchada de Wolves aplaudía la acción y animaba a su equipo.

LA TUVO JHON ARIAS: el colombiano se perdió la chance de poner 2-0 a su Wolves ante Brighton...



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/IfuNxg0gsD — SportsCenter (@SC_ESPN) October 5, 2025

¿Cuándo acabará el suplicio para Wolverhampton en Premier League? La espera parece no tener fin para los hinchas, pues el equipo es último con apenas dos puntos, -9 en diferencia de gol y cinco derrotas y dos empates como resultados hasta ahora.

Jhon Arias en el partido de Wolverhampton ante Brighton. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Para rescatar que el técnico de Wolves, Vítor Pereira, viene confiando más en Jhon Arias. El colombiano parece ganarse de a poco la confianza del entrenador, acumulando minutos de juego y tratando de adaptarse al fútbol de Europa, específicamente a uno tan exigente como el inglés.

La siguiente salida de los Wolves será el sábado, 18 de octubre, en su visita a Sunderland por la octava fecha de la Premier League 2025-2026. La crisis agudiza y mete presión a Wolverhampton, que no tiene ningún ahorro y debe ganar sí o sí.

Jhon Arias, fuera de Selección Colombia

Sorpresa total causó que Jhon Arias no estuviera en la lista de 25 convocados por el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para la doble fecha amistosa ante México y Canadá en este mes de octubre.

Se especula entre la prensa que el estraga argentino estaría esperando a que Jhon agarre más ritmo de juego en Wolverhampton y recupere su más alto nivel, mismo con el que descrestó al servicio de Fluminense.

Jhon Arias quedó fuera de la Selección Colombia para los amistosos de octubre. | Foto: Getty Images