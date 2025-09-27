El colombiano Jhon Arias vivió una jornada especial al ser titular en el encuentro entre Tottenham Hotspur y Wolverhampton Wanderers, que terminó en un empate 1-1 lleno de emociones y con un final amargo para los visitantes. El colombiano dejó el terreno de juego en medio de una ovación de los aficionados, que reconocieron su entrega y buen desempeño.

Historial favorable a los Spurs

Los equipos llegaban a este encuentro con una historia que favorece ampliamente al conjunto londinense. En 108 partidos disputados entre ambos clubes a lo largo de diversas competiciones, el Tottenham mantiene una ventaja considerable con 51 victorias, mientras que Wolves registraba 34 triunfos y se contabilizan 22 empates.

Primer tiempo con ocasiones claras

El partido arrancó con intensidad y el Tottenham tuvo la primera gran ocasión a los 15 minutos. Xavi Simons envió un centro desde la banda izquierda que encontró a Kudus en el segundo palo. El cabezazo del atacante se estrelló en el travesaño con la ayuda de Johnstone, en lo que fue el primer aviso serio del encuentro.

Wolves respondió a los 24 minutos con una jugada que tuvo protagonismo colombiano. Tras un saque de esquina, Jhon Arias asistió a Hwang Hee-Chan, quien remató con la derecha desde fuera del área, pero el disparo se fue alto y desviado.

Arias estuvo cerca de marcar a los 38 minutos con un potente disparo que se elevó por encima del arco de Johnstone, enseñando su actuación ofensivo como titular.

Segundo tiempo

La segunda mitad inició con un Tottenham dominando la posesión, aunque a pesar de la presión, no lograba encontrar espacios suficientes como para crear una oportunidad o desordenar a la defensa de Wolves.

Los visitantes se limitaron a resistir en su campo durante gran parte del período.

En medio de un presente irregular, Wolverhampton sorprendió al darle la titularidad a Jhon Arias en el duelo ante Tottenham, que se resolvió con un empate agónico. | Foto: Getty Images

El momento clave llegó a los 53 minutos cuando Santiago Bueno anotó su primer gol con la camiseta de Wolves. El tanto surgió tras un rebote del portero Vicario que cayó en Palhinha y quedó libre para que el defensor uruguayo empujara el balón al fondo de la red.

🟡🐺EL PRIMERO EN WOLVES



⚽️🇺🇾GOOOOOOOOL URUGUAYO de Santiago Bueno para Wolverhampton



pic.twitter.com/h7LMvvKsEF — Embajadores del Gol (@Embajadores_gol) September 27, 2025

Wolverhampton toma el control

A partir del gol, Wolverhampton cambió y comenzó un partido completamente diferente, en donde el equipo comenzó a llegar con más probabilidad de peligro a la portería del Tottenham, el cual no encontraba respuestas ante el buen juego visitante. La hinchada local empezó a mostrar su desesperación ante la falta de reacción de su equipo.

Aunque los Spurs lograron recuperar algo de posesión en los minutos finales, les costaba superar la mitad del campo y, cuando llegaban a zona de remate, no encontraban opciones claras para inquietar a Johnstone.

Final agridulce y ovación para Arias

El partido tuvo un desenlace dramático en el minuto 91, cuando Jhon Arias fue sustituido entre aplausos de reconocimiento por su actuación como titular.

🚨GOAL! João Palhinha 90' +4



João Palhinha has equalized score in stoppage times.



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Tottenham 1-1 Wolverhamptonpic.twitter.com/WRSAmMP8Ki — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 27, 2025