Primer equipo descendido en Premier League: jugador de Selección Colombia no se salvó

Wolverhampton, donde milita el jugador de Selección Colombia, Yerson Mosquera, descendió matemáticamente de la Premier League al Championship (segunda división inglesa), después del empate sin goles entre West Ham y Crystal Palace este lunes.

Los Wolves, con 17 puntos, están ahora a 16 puntos de la salvación, cuando quedan por delante solo cinco fechas (máximo de 15 puntos).

Yerson Mosquera, colombiano que desciende con Wolverhampton a la segunda división inglesa para 2026-2027. Foto: CameraSport via Getty Images

Su destino ya estaba prácticamente sellado tras una derrota —la 22ª en 33 jornadas de liga— el sábado en Leeds (3-0).

Wolverhampton volverá así la próxima temporada al Championship, ocho años después de su último paso por la categoría inferior, en la temporada 2017-2018.

Los Wolves han firmado una temporada 2025-2026 catastrófica de principio a fin. Solo abandonaron el vigésimo puesto durante una jornada, después de la segunda, únicamente porque el West Ham había encajado más goles que ellos.

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La primera de sus tres victorias no llegó hasta enero, precisamente contra los Hammers (3-0). Hubo un destello entre finales de febrero y mediados de marzo, con dos triunfos de prestigio contra Aston Villa y Liverpool, seguidos de un empate ante el Brentford, pero el daño ya estaba hecho.

La directiva del club destituyó al entrenador Vítor Pereira —ahora al mando del Nottingham Forest— en noviembre, cuando el equipo sumaba dos puntos tras 10 jornadas. Su sucesor, Rob Edwards, no consiguió enderezar el rumbo lo suficiente.

Actualmente, Burnley (20 puntos) y Tottenham (31 puntos) ocupan las otras dos posiciones de descenso, de donde trata de escapar West Ham (33 puntos).

El Coventry de Frank Lampard, actualmente líder del Championship, certificó el viernes su regreso a la Premier League la próxima temporada tras 25 años de ausencia.

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Un colombiano se salvó del descenso con Wolverhampton

Jhon Arias, habitual llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia, llegó a los Wolves para mediados de 2025, procedente de Fluminense. Sin embargo, el atacante cafetero no se acabó de adaptar en Inglaterra, y a mitad del presente curso regresó a Brasil, pero esta vez al Palmeiras.

Jhon Arias cuando jugaba con Wolverhampton en Inglaterra. Foto: Getty Images

No obstante, Arias presenció el pésimo arranque de temporada que tuvieron los Wolves y que hoy los tiene ya pensando en el ascenso para 2027-2028.

*Con información de AFP.