El jugador, una vez vuelva a suelo inglés, deberá encontrarse con su nuevo entrenador, el cual fue oficializado este miércoles, 12 de noviembre.

A quien eligió la directiva fue a Rob Edwards, un conocedor de la disciplina de los Wolves desde hace años.

Este abandonó un club con el que estaba, para tener una nueva pasada por el onceno que transita en el último lugar de Premier League.

En el reporte que dio a conocer el club a través de sus medios digitales, se lee lo siguiente: “Edwards se convierte en el nuevo entrenador de los Wolves”.

Pareciera que la confianza del onceno de Wolverhampton es total en su nuevo director técnico, al que lo puso a firmar un contrato de larga duración, que irá hasta 2028.

“Rob Edwards es el nuevo entrenador del Wolverhampton Wanderers, tras haber firmado un contrato de tres años y medio para comenzar su cuarta etapa en el club”, revelaron.

Justamente sobre la percepción que tienen los altos mandos, de boca de Jeff Shi, uno de los hombres más importantes, se supo que conoce “muy bien a Rob y he visto su evolución en diferentes puestos”.

“Es una gran persona, conoce muy bien el club, la ciudad y a la afición, y tiene mucho talento”, agregó en la bienvenida.

Impacto directo para Arias

Tener un nuevo jefe podría abrirle nuevas oportunidades de Jhon Arias, quien ha estado en su etapa de adaptación a Europa.

A lo largo de la presente campaña de Premier League ha jugado en 10, de los 11 partidos que se han llevado a cabo.

Jhon Arias, volante de Wolverhampton y la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

Oscila entre ser titular y suplente, pero de a poco se le ve una mejoría sustancial con respecto a los que fueron los primeros meses.

Esta decisión dirigencial de cambio de entrenador a Arias le puede venir bien, ya que este podría considerarlo una pieza fundamental y aumentarle la cantidad de minutos.

Será cuestión de que el extremo tenga su vuelta a suelo inglés, para saber si su panorama mejora, o, por el contrario, se acrecienta la posibilidad de retornar a Sudamérica.

¿Última bala en Europa?

En el país donde militó el jugador con Fluminense y se hizo ídolo, ya han empezaron a surgir rumores de un supuesto arrepentimiento del jugador tras ir a Europa.

Su poca participación en Wolves, así como las complicaciones para ganarse un lugar, lo estarían haciendo replantearse una vuelta en el próximo mercado.

Jhon Arias fue uno de los nuevos fichajes de Wolves para esta temporada en Inglaterra. | Foto: Getty Images

Adicionalmente, el impacto que tuvo el jugador suelo brasileño lo haría apetecido no solo por el conjunto que fue su casa, sino también por otro gigante de Brasil.