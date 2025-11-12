Deportes
Wolves toma decisión para Jhon Arias estando en Selección Colombia: tendrá impacto directo
Justo en medio de su citación, el club inglés decidió hacer pública la decisión que tomaron para el futuro en Inglaterra.
Cambios sustanciales para el futuro de Jhon Arias, quien por estos días cumple compromisos con la Selección Colombia de Mayores.
El jugador, una vez vuelva a suelo inglés, deberá encontrarse con su nuevo entrenador, el cual fue oficializado este miércoles, 12 de noviembre.
A quien eligió la directiva fue a Rob Edwards, un conocedor de la disciplina de los Wolves desde hace años.
Rob Edwards returns. 👋 pic.twitter.com/7l7eCTBTYi— Wolves (@Wolves) November 12, 2025
Este abandonó un club con el que estaba, para tener una nueva pasada por el onceno que transita en el último lugar de Premier League.
En el reporte que dio a conocer el club a través de sus medios digitales, se lee lo siguiente: “Edwards se convierte en el nuevo entrenador de los Wolves”.
Pareciera que la confianza del onceno de Wolverhampton es total en su nuevo director técnico, al que lo puso a firmar un contrato de larga duración, que irá hasta 2028.
“Rob Edwards es el nuevo entrenador del Wolverhampton Wanderers, tras haber firmado un contrato de tres años y medio para comenzar su cuarta etapa en el club”, revelaron.
Justamente sobre la percepción que tienen los altos mandos, de boca de Jeff Shi, uno de los hombres más importantes, se supo que conoce “muy bien a Rob y he visto su evolución en diferentes puestos”.
“Es una gran persona, conoce muy bien el club, la ciudad y a la afición, y tiene mucho talento”, agregó en la bienvenida.
Impacto directo para Arias
Tener un nuevo jefe podría abrirle nuevas oportunidades de Jhon Arias, quien ha estado en su etapa de adaptación a Europa.
A lo largo de la presente campaña de Premier League ha jugado en 10, de los 11 partidos que se han llevado a cabo.
Oscila entre ser titular y suplente, pero de a poco se le ve una mejoría sustancial con respecto a los que fueron los primeros meses.
Esta decisión dirigencial de cambio de entrenador a Arias le puede venir bien, ya que este podría considerarlo una pieza fundamental y aumentarle la cantidad de minutos.
Será cuestión de que el extremo tenga su vuelta a suelo inglés, para saber si su panorama mejora, o, por el contrario, se acrecienta la posibilidad de retornar a Sudamérica.
¿Última bala en Europa?
En el país donde militó el jugador con Fluminense y se hizo ídolo, ya han empezaron a surgir rumores de un supuesto arrepentimiento del jugador tras ir a Europa.
Su poca participación en Wolves, así como las complicaciones para ganarse un lugar, lo estarían haciendo replantearse una vuelta en el próximo mercado.
Adicionalmente, el impacto que tuvo el jugador suelo brasileño lo haría apetecido no solo por el conjunto que fue su casa, sino también por otro gigante de Brasil.
Flamengo es uno de esos oncenos que desde hace meses sigue el día a día de Jhon, pues en caso de decir “no más” en Europa, estos se lanzarían con una propuesta que lo tienta a volver a Suramérica.