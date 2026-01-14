Desde Brasil filtran la respuesta final de Jhon Arias sobre dejar o no Wolverhampton: Palmeiras, atento

Desde hace varios meses atrás se habla de una posible salida de Jhon Arias de Wolverhampton. ¿Por qué? Porque los Wolves van últimos en Premier League, el descenso los toca de cerca y el colombiano no ha tenido su mejor nivel.

Eso sí, Jhon Arias ya rompió la sequía y se reportó con dos goles: uno ante West Ham por Premier League, y otro contra Shrewsbury Town en FA Cup. Sin embargo, ¿es suficiente?

La prensa brasileña viene manejando varias probabilidades sobre posibles destinos para Jhon Arias en ese país. Fluminense, Palmeiras y hasta Flamengo han sonado como presuntos interesados en el colombiano.

Ahora bien, UOL cuenta que Jhon Arias ya dio una respuesta sobre su salida de Wolverhampton y una posible llegada a Palmeiras. Este último se posicionaría sobre los demás en la carrera por los servicios del colombiano.

“El centrocampista ofensivo Jhon Arias ha dado luz verde al Palmeiras” - UOL

Entonces, Jhon Arias tendría pleno interés en dejar Wolverhampton a tan solo meses del arranque del Mundial 2026. Esto con el fin de tener más continuidad y llegar en forma para ser uno de los elegibles por Néstor Lorenzo en Selección Colombia.

"Sí" de Jhon Arias a Palmeiras parece inminente, o al menos así lo reporta la prensa de Brasil. Foto: Getty Images

“El centrocampista ofensivo Jhon Arias ha dado luz verde al Palmeiras y se espera que el club avance con las negociaciones para fichar al colombiano de 28 años procedente del Wolverhampton Wanderers de Inglaterra”, afirmó el medio referenciado.

Sin embargo, habría un detalle importante en la negociación: si Palmeiras se quiere hacer con Jhon Arias, deberá pagar una alta cantidad de dinero a Wolverhampton, pues el colombiano firmó contrato con el club inglés hasta junio de 2029.

A eso se suma otra cosa, y es la cláusula que desde Brasil reclamaría Fluminense: “Flu incluyó una cláusula en la venta del jugador que le otorgaba al club el derecho de tanteo si Arias regresaba a Brasil. El Palmeiras tendría que superar esta competencia”.

El precio aproximado que pagaron los Wolves a Fluminense, por Jhon Arias, fue de 22 millones de euros entre transferencia y bonificaciones. Todo apunta a que el equipo inglés espera recuperar esa inversión.

Robert Edwards parece estar encontrando el buen nivel de Jhon Arias en Wolverhampton. Sin embargo, el colombiano se estaría planteando seriamente su futuro. Foto: Getty Images

Se vienen horas claves en cuanto al futuro de Jhon Arias, pero lo cierto es que cada vez más crecen los rumores sobre una posible salida o, en concreto, un regreso al fútbol brasileño. Allá, el colombiano es bien recordado y elogiado por su actuaciones, llegando incluso a ser ídolo de Fluminense por lo obtenido.