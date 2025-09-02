Suscribirse

Sale a la luz la primera foto de James Rodríguez y Dayro Moreno en la Selección Colombia

El grupo de la Selección Colombia ya está completo, después de la llegada de Daniel Muñoz.

3 de septiembre de 2025, 3:21 a. m.
La Federación Colombia de Fútbol (FCF) publicó la primera foto del mediocampista ofensivo James David Rodríguez y el veterano centro delantero Dayro Mauricio Moreno con los colores de la Selección Colombia.

El cucuteño y el nacido en El Espinal posaron juntos para una foto que ilusiona a muchos hinchas del combinado patrio. Dayro, como bien se sabe, fue la gran sorpresa de Néstor Lorenzo en la convocatoria.

Sobre la misma, el mediocampista Juan Fernando Quintero se pronunció en las últimas horas ante los medios de comunicación.

Feliz, la verdad que feliz. Yo personalmente me alegré mucho. Es una persona que ha traído esa energía que necesitamos en este momento, la unión de nuestro país. Es un referente para todos, los goles que ha hecho demuestran la jerarquía que tiene. Feliz de que esté acá, de compartir con él”, expresó el volante de River Plate.

James Rodríguez sería titular ante Bolivia por la fecha 17 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se va a organizar en Estados Unidos, Canadá y México.

Este partido se jugará el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m., hora nacional. Dayro Moreno sería suplente para Néstor Lorenzo, así como Juan Fernando Quintero.

Si la Selección Colombia le gana a Bolivia ante su gente, certificará su clasificación a la siguiente máxima fiesta del deporte rey. Un empate también podría meter a la tricolor en el Mundial.

Lista de convocados de Lorenzo

⁠Andrés Román – Atlético Nacional (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

Dayro Moreno – Once Caldas DAF

Álvaro Ángulo - Pumas (MEX)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

⁠Jhon Arias – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

⁠Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

⁠Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – Flamengo (BRA)

⁠Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

⁠Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)

⁠Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)

Luis Díaz – F.C. Bayern Múnich (GER)

⁠Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

⁠Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)

Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

