Deportes

Luis Díaz le habla a su yo de 10 años y conmueve a toda Colombia: su ardua ‘lucha’ para llegar a Alemania

Se trata de una de las entrevistas más personales de Luis Díaz, en la que reveló detalles de lo que ha sido su vida.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

2 de septiembre de 2025, 8:56 p. m.
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia.
Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. | Foto: Getty Images

En pleno arranque de este mes de septiembre, en 2025, Luis Díaz se concentra con la Selección Colombia para dos duelos importantes: ante Bolivia en Barranquilla (4 de septiembre) y ante Venezuela de visita (9 de septiembre). Sin embargo, el guajiro es noticia en Alemania.

Revista 51, oficial del Bayern Múnich, publicó un diálogo con Luis Díaz, este martes 2 de septiembre, donde el colombiano reveló detalles de lo que ha sido su vida en el fútbol. Desde sus inicios en Barrancas, La Guajira, hasta romperla en el Allianz Arena de Múnich.

En una parte de la entrevista, Díaz le habló a su yo de diez años. Sus palabras terminaron conmoviendo a toda Colombia, sirviendo de inspiración para muchos niños y niñas que ven en él la posibilidad de triunfar en el deporte balompié.

Contexto: Oficializan noticia para Bayern de Luis Díaz estando en selección: así le cae el anuncio

Al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. ¡Y que nunca pierda su voluntad de ganar! Para nosotros, los futbolistas, es importante mantener siempre el hambre de victoria", dijo Díaz.

BARRANQUILLA, COLOMBIA - DECEMBER 08: Luis Diaz of Atletico Junior, celebrates after scoring the first goal of his team during the first leg final match between Junior and Independiente Medellin as part of Torneo Clausura of Liga Aguila 2018 at Metropolitano Roberto Melendez Stadium on December 08, 2018 in Barranquilla, Colombia. (Photo by Luis Ramirez/Getty Images)
Luis Díaz arrancando su carrera en Junior. | Foto: Getty Images

Allí también contó que cuando iniciaba su carrera, los entrenadores que tuvo en Junior estaban convencidos del talento que tenía, pero estaban preocupados por su peso. Tomaron cartas en el asunto, y Lucho amplió detalles.

“Nos pesaban todos los días y yo al principio pesaba 58 kilos, ¡imagínate! Estaba muy delgado. No tenía nada de músculo (...) Pero para mí eso nunca fue un problema. Solo quería jugar al fútbol y mejorar“, explicó.

Además, amplió detalles de cómo era su situación económica: “El dinero no daba ni para empezar. El camino al entrenamiento era muy largo y solo tenía unos pocos miles de pesos al día, es decir, quizá uno o dos euros (...) A veces ni siquiera había suficiente para comer“.

Hasta tuvo tiempo para contar cuáles eran sus platos favoritos. Tiene dos: “¿En Colombia? Arroz con coco y pescado rojo frito. Y en mi casa, en La Guajira, lo que más me gusta es el cordero asado con bolitas de harina de maíz”.

Con 28 años, Luis Díaz fue la sensación en el mercado de pases de verano en la Bundesliga. Bayern Múnich pagó 75 millones de euros al Liverpool por sus servicios, y ahora integra un ataque fulminante donde también brilla el inglés Harry Kane.

Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich.
Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images

Por último, una enseñanza que le dejó la vida: “Luchar (...) Cada noche me repetía a mí mismo, que no debía rendirme, que tenía que seguir luchando, porque también tenía que hacerlo por mi familia. Eso me motivaba”.

