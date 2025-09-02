Luis Díaz le habla a su yo de 10 años y conmueve a toda Colombia: su ardua ‘lucha’ para llegar a Alemania

En pleno arranque de este mes de septiembre, en 2025, Luis Díaz se concentra con la Selección Colombia para dos duelos importantes: ante Bolivia en Barranquilla (4 de septiembre) y ante Venezuela de visita (9 de septiembre). Sin embargo, el guajiro es noticia en Alemania.

Revista 51, oficial del Bayern Múnich, publicó un diálogo con Luis Díaz, este martes 2 de septiembre, donde el colombiano reveló detalles de lo que ha sido su vida en el fútbol. Desde sus inicios en Barrancas, La Guajira, hasta romperla en el Allianz Arena de Múnich.

En una parte de la entrevista, Díaz le habló a su yo de diez años. Sus palabras terminaron conmoviendo a toda Colombia, sirviendo de inspiración para muchos niños y niñas que ven en él la posibilidad de triunfar en el deporte balompié.

“Al Luis de diez años le diría que siga siendo tan modesto como es. ¡Y que nunca pierda su voluntad de ganar! Para nosotros, los futbolistas, es importante mantener siempre el hambre de victoria", dijo Díaz.

Luis Díaz arrancando su carrera en Junior. | Foto: Getty Images

Allí también contó que cuando iniciaba su carrera, los entrenadores que tuvo en Junior estaban convencidos del talento que tenía, pero estaban preocupados por su peso. Tomaron cartas en el asunto, y Lucho amplió detalles.

“Nos pesaban todos los días y yo al principio pesaba 58 kilos, ¡imagínate! Estaba muy delgado. No tenía nada de músculo (...) Pero para mí eso nunca fue un problema. Solo quería jugar al fútbol y mejorar“, explicó.

Además, amplió detalles de cómo era su situación económica: “El dinero no daba ni para empezar. El camino al entrenamiento era muy largo y solo tenía unos pocos miles de pesos al día, es decir, quizá uno o dos euros (...) A veces ni siquiera había suficiente para comer“.

Hasta tuvo tiempo para contar cuáles eran sus platos favoritos. Tiene dos: “¿En Colombia? Arroz con coco y pescado rojo frito. Y en mi casa, en La Guajira, lo que más me gusta es el cordero asado con bolitas de harina de maíz”.

Con 28 años, Luis Díaz fue la sensación en el mercado de pases de verano en la Bundesliga. Bayern Múnich pagó 75 millones de euros al Liverpool por sus servicios, y ahora integra un ataque fulminante donde también brilla el inglés Harry Kane.

Luis Díaz y Harry Kane, figuras con Bayern Múnich. | Foto: Getty Images