Desde Europa tentarían a James Rodríguez: el equipo que lo devolvería a España

James Rodríguez se concentra con la Selección Colombia para la doble fecha eliminatoria de septiembre, ante Bolivia y Venezuela. Sin embargo, desde México no le quitan la mirada, pues su futuro en Club León es incierto.

El contrato de James en León va hasta diciembre de este 2025. Llegó a principios de año, y aunque es capitán y referente, la renovación es un misterio. En esas, se instauró un debate en México: ¿Rodríguez podría regresar a Europa?

El portal Soy fiera, que cubre la actualidad de Club León, reveló los tres destinos que tendría James si llega a salir de Club León, y uno de esos podría ser Real Oviedo, de España, de primera división.

“La posibilidad de retornar al futbol de Europa es algo que el colombiano definitivamente no descartaría y debido a que actualmente sigue perteneciendo a Grupo Pachuca”, arrancó afirmando el medio referenciado.

Luego, añaden: “Una de las chances en su agenda para finales de año e inicios del 2026 bien podría ser la de jugar como refuerzo del Real Oviedo, quien hace apenas unos meses logró su retorno a primera división”.

Se trataría del retorno de James Rodríguez a España, donde brilló con Real Madrid y tuvo un breve paso en Rayo Vallecano. En este último no tuvo protagonismo, fue borrado y de ahí pegó el salto a Club León de México.

¿Regresará James Rodríguez a España? | Foto: Getty Images

Ahora bien, mencionan otros dos posibles destinos para James si no renueva con Club León: Rayados de Monterrey, donde se desempeña su excompañero Sergio Ramos, y la MLS debido al gran poder económico que ostentan.

“La buena relación que el astro colombiano sigue teniendo con muchos de los exmadridistas podría ser una de las razones que lo vinculen para la siguiente campaña con los Rayados de Monterrey, filas en las que figura Sergio Ramos”, dicen en Soy fiera respecto a un posible arribo de James en Monterrey.

En cuanto a la MLS, sentencian: “Debido al siempre poderoso poder económico con el que cuenta la Major League Soccer, son varios los equipos que estarían dispuestos a hacerse de los servicios del 10 cafetalero; sin embargo, las opciones reales en cuanto a ofrecimientos hasta el momento no han sido aterrizadas por lo que esta situación sigue siendo un mero rumor”.

La cabeza de James está con la Selección Colombia, pero cuando regrese a México deberá encarar una retadora situación con León: marchan novenos con 10 puntos en siete juegos, mientras el líder, Monterrey, ostentan 18 unidades.

James y sus compañeros en León esperan repuntar en la tabla de posiciones. | Foto: Getty Images