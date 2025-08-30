James Rodríguez llega encendido a la Selección Colombia: partidazo desató ovaciones en México

Casi un mes después de la última ocasión, James Rodríguez volvió a ser titular con el Club León en el partido ante Querétaro (3-0) por la fecha 7 de la Liga MX.

El volante cucuteño recibió un espaldarazo de confianza gracias al técnico Eduardo Berizzo, quien empieza a ver una luz de recuperación con el conjunto esmeralda.

James fue el eje futbolístico de León, aunque lo hizo arrancando desde la derecha y buscando la espalda de los defensas rivales por medio de su excelsa calidad técnica.

El colombiano tuvo su mejor partido en lo que va de este segundo semestre, al punto que recibió ovaciones por parte de la hinchada local.

James Rodríguez arrancó como titular en el partido ante Querétaro | Foto: Getty Images

Remate al palo

De hecho, el primer gol del partido nació de una falta que no le marcaron en el centro del campo. Fernando Beltrán tomó la pelota con ventaja y mandó una pelota al ángulo para poner a celebrar a los suyos.

En el arranque del segundo tiempo, James se animó a buscar el suyo y sacó un potente remate de zurda que se estrelló en el horizontal del arco defendido por José Hernández.

El volante cucuteño se llevó las manos al rostro, lamentando la ocasión que levantó de los asientos a los hinchas de Club León.

Los dirigidos por Berizzo obtuvieron su premio sobre los 55 minutos. Ismael Díaz lanzó un remate rasante y la coló a la base del vertical para decretar el 2-0.

Con ventaja en el marcador, León se tomó confianza y dio un espectáculo que recordó sus mejores momentos en 2025. Díaz alargó la ventaja a los 74, firmando su doblete y la ventaja de 3-0 en el marcador.

¡BALÓN AL PALO DE JAMES RODRÍGUEZ! Espectacular remate del 10 de la 'Fiera' y el palo negó un golazo. #JAMESxWIN 🔟🦁🟢 pic.twitter.com/FO20aqexTF — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025

Ovación para James

Justo antes de ese tanto, Berizzo había sacado del campo a James Rodríguez. El colombiano recibió una sonora ovación del estadio y recuperó parte de ese cariño que había perdido en las últimas semanas.

El ‘10′ llega encendido a la Selección Colombia, donde volvería a ser titular pese a la división de opiniones.

James es uno de los principales favoritos del técnico Néstor Lorenzo, que le entregó las llaves de la Tricolor y lo considera el referente máximo camino al Mundial de 2026.

Mientras tanto, Club León asciende a la octava casilla del torneo local en México. Con 10 puntos en total entran en puestos de liguilla y empiezan a olvidar lo sucedido en el arranque de la presente temporada.

¡Al minuto 71' fue sustituido James Rodríguez en el triunfo parcial de León 2-1 ante Querétaro! #JAMESxWIN 🟢⚽🔵 pic.twitter.com/pOuDJDzeBo — Win Sports (@WinSportsTV) August 31, 2025

Además de James Rodríguez, el conjunto esmeralda contó con la presencia de dos colombianos más: el defensor Stiven Barreiro como titular y el volante Daniel Arcila ingresando en los minutos finales.

Los dos últimos se quedarán en León, mientras que el volante cucuteño alistará maletas para trasladarse a Barranquilla.