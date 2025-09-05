Suscribirse

Jefferson Lerma contó si James Rodríguez jugó su último partido por eliminatorias

El mediocampista habló del tema James en zona mixta.

Redacción Deportes
5 de septiembre de 2025, 6:20 p. m.
Lerma habla de James.
Lerma habla de James. | Foto: As Colombia/Getty Images

Tras el Colombia vs. Bolivia del jueves 4 de septiembre, el experimentado mediocampista ofensivo James David Rodríguez se sentó en la mitad del cambio del estadio Metropolitano de Barranquilla.

Para muchos, lo que hizo el ‘10′ fue su despedida de las eliminatorias sudamericanas en casa. Sobre esto, tras el partido se le consultó a Jefferson Lerma.

Contexto: Colombia se mete: esta es la lista de selecciones que están clasificadas al Mundial 2026

Lerma lo único que pudo responder fue que James todavía no les ha comunicado una decisión final y que está contento tras la clasificación a la Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

No sabemos qué pasa, él no ha dicho nada, está muy contento e ilusionado. Dios permita que podamos conseguir nuestro objetivo, tenerlo a él es un privilegio”, expresó, en palabras recogidas por As Colombia.

Después del Mundial United 2026 se conocerá si James disputará nuevos partidos de eliminatorias sudamericanas o no. Entre otras cosas, sobre la misma clasificación, se pronunció Luis Díaz.

“Mi primer mundial, muy emocionado porque bueno, era lo que venía esperando, era lo que venía luchando. Era lo que quería, lo que queríamos todos los colombianos, lo que queríamos todos los jugadores del cuerpo técnico. La verdad que es muy muy merecido, dedicarle esta victoria a todos ellos que también lo merecen”, dijo.

Contexto: Jhon Córdoba y su retador festejo con palabras de alto calibre: respondió por qué lo hizo

“Lastimosamente, no pudimos clasificar al anterior, pero bueno, hoy nos retomamos, hoy hemos hecho unas grandes eliminatorias, clasificamos. Entonces, nada, muy agradecido, muy contento seguir de esa manera. Viene lo mejor, sé que viene lo mejor y vamos a hacer el gran papel”, agregó.

Otro de los que habló después del partido fue el centro delantero Dayro Mauricio Moreno Galindo, que ingresó al minuto 81 por Jhon Córdoba. Dayro no logró marcar.

Néstor Lorenzo (der.) convocó a Dayro Moreno para la última doble fecha de eliminatorias.
Dayro Moreno durante un entrenamiento de loa Selección Colombia en Barranquilla. | Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Muy agradecido con Dios, con Manizales, con Once Caldas, con mi pueblo, los tiempos de Dios son perfectos, gracias al profe que me dio la oportunidad”, dijo el futbolista de Once Caldas de Manizales.

Por último, Néstor Lorenzo tuvo su espacio en conferencia de prensa y además de expresar su felicidad por su clasificación, indicó que pueden verse caras nuevas en los partidos preparatorios para el Mundial 2026.

Contexto: James Rodríguez enfureció: video captó lo que nadie vio y Richard Ríos sería el señalado

“Los partidos preparatorios de fecha Fifa son muy importantes para volver a unir al grupo, para que sientan esa energía y para corregir o buscar variantes que nos puedan hacer llegar mejor al Mundial. Tenemos muy pocas posibilidades de juntarnos, tenemos la fecha de octubre y de noviembre, y después ya marzo y después ya nos juntamos para el Mundial”, dijo.

