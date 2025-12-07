El representante a la Cámara Carlos Felipe Quintero arremetió contra el Partido Liberal porque, asegura, esa colectividad le negó el aval para participar en las elecciones a Congreso de 2026.

Con una captura en pantalla que publicó en su cuenta de X, el congresista mostró que hizo la solicitud de inscripción para aspirar a la Cámara por el Cesar desde hace dos meses, pero la colectividad no respondió a su requerimiento en todo este lapso.

“La prueba que solicité el aval desde el 8 de octubre de 2025. Nunca me respondieron la solicitud de aval; el secretario del Partido Liberal jamás me dio respuesta. Salía entre los cuatro precandidatos y el pasado viernes me sacaron. Mentirosos”, reprochó Quintero.

Rechazo con el alma la negativa del aval. Y no porque venga solo de César Gaviria, sino porque detrás de esta decisión está, como siempre, la sombra del poder que representa Simón Gaviria. Me negaron el aval por entregarse a los clanes políticos que han desangrado a nuestra… pic.twitter.com/1xt4zVeFu9 — Carlos Felipe Quintero Ovalle (@CarlosFelipeQ) December 6, 2025

Este fin de semana finaliza el plazo establecido en el calendario electoral para que los partidos presenten sus listas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y el congresista se quedará por fuera de las elecciones legislativas de marzo, con las que planeaba repetir su curul en el Congreso.

“Esta manía de ‘jefes’ de partido de quitarle los derechos políticos a sus propios militantes es nefasta y antidemocrática, va contra la Convención Americana de Derechos Humanos. No es garantía electoral y debo luchar por garantías electorales para todos”, reprochó el presidente Gustavo Petro en defensa del congresista.