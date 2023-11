“Es el régimen del terror”: las denuncias de supuesto maltrato laboral contra Adriana Mejía, gerente de Artesanías de Colombia

La persona que conoce la situación de Artesanías de Colombia asegura que eso no pasaba en anteriores administraciones y que siempre se habían mantenido al margen de las discusiones políticas. Igualmente, Mejía está pendiente de todo lo que se publica en las redes sociales y da línea de lo que debe ir. Le encanta figurar.

Igualmente, esta revista conoció que rechaza a los artesanos que no estén de acuerdo con el petrismo o que tengan algunas comodidades, según testimonios de personas que han conocido estos casos de cerca.

Mejía es cercana al presidente Gustavo Petro y una de sus más férreas defensoras. | Foto: Linked in Adriana Mejia

Al llegar al cargo, Mejía tomó varias decisiones. Una de ellas fue que nadie podía ingresar su celular a las reuniones. En cambio ella, dicen, tiene la maña de contestar siempre su teléfono, así esté conversando con alguien. De hecho, así sucedió cuando SEMANA la contactó para conocer su posición sobre estas denuncias. Sobre lo que ha dicho Nicolás Petro en su contra, afirmó: “Estaré presta al momento en que las autoridades me llamen. No creo que deba hablar con medios de alguna naturaleza”. Cuando esta revista le iba a preguntar sobre las acusaciones de supuesto maltrato laboral, cortó la llamada y no volvió a responder.