Urgente: Nicolás Petro vinculó con “coimas” a Verónica Alcocer y dijo que Agmeth Escaf y Mario Fernández Alcocer le hacen los ‘mandados’

Más adelante en la conversación, Nicolás le preguntó a Day a raíz de las movidas de poder de Verónica: “¿Qué hacemos?”. Ella, tajante, le respondió: “Creo que debes acercarte más a esta gente, Euclides, Petro, Benedetti, te toca, tú crees que digo es por joder, te falta mucho por aprender”.El 5 de agosto de 2022, dos días antes de la posesión de Petro, Nicolás le contó a Day, hacia las 8:12 de la noche, de una reunión entre Euclides Torres y el primo de Verónica Alcocer, es decir, Mario Fernández Alcocer. El 27 de julio de 2022, a las 2:44 de la noche, Day le preguntó a su entonces esposo: “¿Tienes verguero con Verónica, cierto?” Él respondió: “Jajaja, sí”. Day sentenció: “Yo te lo dije”. Nicolás la tranquilizó: “No, pero ya quedó todo bien”. Day, incrédula, le dijo: “Mmm, no creo, yo ayer te dije, no salgas en fotos ni nada porque igual eso no se ve bien”. Nicolás le dijo: “Sí, va a propiciar una reunión entre todos”. Ella le advirtió: “Ni estés llevando a nadie a esas reuniones”. Nicolás se justificó: “Ajá, amor, si no, no nos tenían en cuenta para nada”.