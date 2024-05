Petro a Netanyahu: “Igual que es inadmisible el genocidio del pueblo judío en la Europa Nazi, es el genocidio contra el pueblo palestino”

El mandatario colombiano, desde su cuenta personal de X, antes Twitter , indicó que no es partidario de Hamás; sin embargo, aún el jefe de Estado no ha condenado de manera categórica los ataques terroristas de ese grupo extremista contra el pueblo de Israel.

Allí afirmó: “No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad y no la vamos a dejar morir, como no vamos a dejar morir la humanidad. Hoy no llenamos la Plaza de Bolívar de Bogotá, llenamos el centro de toda Bogotá, que es diferente”.