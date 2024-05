¿Por qué la invasión de Rafah podría convertirse en el punto de quiebre entre Israel y la comunidad internacional?

Rafah se convirtió en el punto más sensible de la guerra que se vive entre Israel y Hamás. Se trata de un punto geográfico con una posición estratégica a tan solo 12 kilómetros de la península del Sinaí, en Egipto. El lugar es hoy el único paso fronterizo que conecta a la Franja de Gaza con el exterior.

El presidente Joe Biden le advirtió a Israel que si entraba en Rafah no daría armas para la guerra contra Hamás. “Dejé claro que si entran en Rafah, todavía no han entrado, no suministraré las armas que se han utilizado históricamente”. | Foto: AP