Escandaloso: Cristian Daes le mandó una millonada a Verónica Alcocer, en efectivo y en un morral, según Nicolás Petro. Adriana Mejía y Agmeth Scaf recogieron la plata

Desde que el país conoció el contenido de los llamados ‘petrovideos’, el poder de Christian Daes en la campaña del Pacto Histórico quedó más que claro. El reconocido empresario barranquillero era una meta a conquistar por los allegados de Gustavo Petro. Y el interés por llegar a él y luego por concretar sus cuantiosos aportes fue confirmado por el hijo del presidente en su narración a la Fiscalía cuando deseaba colaborar con la justicia, pues aseguraba que no se iba a “inmolar” por su papá.

El hijo del mandatario entrega el relato completo de cómo se concretó esa suma de voluntades. Todo comenzó en el año anterior al de la campaña, en septiembre de 2021. Allí todavía no había legalmente una carrera por la Presidencia. Pero lo que sí había era gerentes de campaña al Congreso.

La persona que cumplía este rol en la Cámara de Representantes era la periodista María Antonia Pardo, agrega Nicolás, “expareja de Agmeth Escaf”. “A partir de marzo, hay un gerente de la campaña presidencial, porque se hacen las consultas y después de las consultas es que se sabe quiénes son los candidatos presidenciales, y ahí es cuando inicia formalmente la campaña presidencial; el gerente que escogieron fue Ricardo Roa, que no tenía ningún tipo de conocimiento por la entrada de estos recursos, ni nosotros le comentamos”, aclara antes de entrar en la historia. María Antonia Pardo es quien, según Nicolás, “lleva, vincula, acerca a la campaña al señor Christian Daes”.

El hijo del primer mandatario habla de unas reuniones y asegura que él estuvo presente junto con dos personas, de las cuales se reservó el nombre. A pesar de que es Pardo quien hace el contacto inicial, su papel en la campaña comienza a volverse incómodo. Es tanto el malestar que el tema se trata en una reunión con Gustavo Petro y Verónica Alcocer que quedó grabada y que fue publicada por SEMANA en la campaña presidencial. La periodista era la jefe de comunicaciones, pero no era del agrado de los más allegados al candidato. Eduardo Noriega es el que pone el tema sin tapujos.

“María Antonia no está de acuerdo con la línea de comunicaciones. Necesitamos a alguien que acepte esa línea. De lo contrario, ella se toma la libertad de hacer lo que le parece… es una decisión urgente que hay que tomar”, dice. Todos los presentes intervienen de manera desordenada, pero apuntando a lo mismo: ella debe salir de la campaña y alguien tiene que decirle. Los ojos apuntan a Benedetti. Pero Petro, quien no quiere hablar de ella, apenas dice, para zanjar el asunto: “El señor que financia a María Antonia no se quiere con Armando”.