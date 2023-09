Nicolás Petro lanzó una bomba ante los fiscales. Dijo que sabía de “coimas” y señaló a Verónica Alcocer, Armando Benedetti y Miguel Ángel del Río. Dijo que daría más nombres

La Fiscalía, que no quiso dejar cabos sueltos, insistió: O sea, ¿son como intermediarios para que se adjudiquen determinados contratos a determinadas personas? Él respondió: “Exacto”, y remató afirmando que a cambio de dinero. “Yo me imagino que de la gestión y de la negociación que ellos tengan con los contratistas”, detalló.

Esta no es la primera vez que Alcocer resulta mencionada en hechos de presunta corrupción. El ex viceministro de Defensa general (r) Ricardo Díaz le confesó a SEMANA que la esposa del presidente, al parecer, estaba presionando a través de terceras personas por la compra de una flota de helicópteros UH-1N.

El general contó que el coronel (r) Eduardo Mejía le ofreció 700 millones de pesos para que favoreciera a una empresa. “Él se me acercó, me dijo que trabajaba en conjunto con el señor Camilo Benedetti, hermano del embajador en Venezuela, y con Camilo Torres (...) Él me dijo que la primera dama tenía un interés particular en que esos helicópteros fueran adquiridos por el Ministerio de Defensa”, contó. Verónica Alcocer emprendió acciones legales.