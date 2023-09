Euclides Torres fue el gran financiador de la campaña de Petro, según Nicolás. El dinero en efectivo no se reportó y entró a cambio de negocios y puestos

Nicolás Petro contó en detalle a la Fiscalía que “la P, la tarima era una P, y era roja, tuvo un impacto mediático importante. Nosotros este evento lo empezamos a organizar un mes antes, Benedetti y yo hablamos con mi padre de la importancia del evento, y bueno, él nos dijo que sí, que no había problema. En ese periodo yo conozco a Euclides Torres, no lo conocía”.

El presidente Petro sabía

El fiscal le preguntó: ¿Fue con consentimiento de su padre Gustavo Petro? La respuesta no dejó lugar a dudas: “Sí, claro, él asistió y todo”, y agregó: “Sí, él sabía a rasgos generales que Euclides Torres era quien financiaba ese y todos los eventos. Ahora, los pormenores no los sabía”.

Euclides Torres no era un financiador a la sombra; Petro no solo sabía que era el que daba la plata, incluso se sentó y se reunió con él desde el 10 de septiembre cuando se hizo el evento de lanzamiento de campaña con la tarima en forma de P.

¿Repartija en Florencia?

Plata para la sede

“De eso se encargaba el señor Pedro Flórez. Nosotros decíamos: ‘vamos a organizar un evento’, el evento costaba X cantidades de plata, nosotros le decíamos al senador Pedro Flórez: ‘necesitamos tanto para organizar este evento’, él se iba, lo anotaba, y venía con una plata en efectivo. Una vez me comentó que entre Euclides y él tenían una empresa fachada. Nunca me dijo el nombre. A través de esa empresa fachada era que bajaban esos recursos, lo legalizaban”, contó en la confesión.

“Ahí yo me enteré, no estuve presente, pero yo me enteré que Euclides Torres le entregó 300 millones de pesos a Mario Fernández Alcocer para organizar el transporte de Sucre para la campaña presidencial (…) lo que ellos me contaron es que la misma Verónica Alcocer llamó a Euclides exigiéndole que le diera esos aportes a Mario”, dijo Nicolás Petro, en momentos en los que apuntaba a un principio de oportunidad por colaborar con la justicia.

El pago a Euclides

Fue tanta la cercanía entre Nicolás y el empresario que cuando el hijo del presidente viajaba a Bogotá no tenía que buscar dónde alojarse, pues le pusieron a su disposición un apartamento. “Era de él (de Euclides). Es de él (…) Ellos tienen una casa campestre, no utilizan el apartamento, entonces me decían que, cuando vayas a Bogotá, te puedes quedar tranquilamente en el apartamento, no pagaba servicios, no pagaba arriendo, nada”, contó Nicolás Petro.