Adriana Mejía, la petrista del maletín: esta es la mujer señalada por Nicolás Petro de llevarle entre 50 y 100 millones de pesos en efectivo de Christian Daes a Verónica Alcocer

En las reveladoras declaraciones entregadas a la Fiscalía, Nicolás Petro mencionó a una funcionaria del Gobierno que hasta ahora no tenía los reflectores. Se trata de Adriana María Mejía Aguado, gerente general de Artesanías de Colombia, la entidad encargada de promover a los artesanos del país.

La cercanía de la gerente de Artesanías de Colombia con los Petro la ha llevado a inmiscuirse en la arena política en tres ocasiones, pero en ninguna ha llegado a ocupar el cargo por el que aspiraba. En 2018 fue candidata a la Cámara de Representantes por Bogotá por la lista de Decentes. En 2019 intentó llegar al Concejo de la capital con la alianza entre la Bogotá Humana, UP y el Mais. Y en 2022 buscó un escaño en el Congreso bajo el logo del Pacto Histórico. En ninguna de las tres ocasiones logró su objetivo.

| Foto: Linked in Adriana Mejia

Mejía acompañó a Gustavo Petro en su época de alcalde de Bogotá. | Foto: Linked in Adriana Mejia

| Foto: Linked in Adriana Mejia

Según denuncias, su fanatismo por el presidente Petro lo ha dejado ver en los eventos que realiza. | Foto: Linked in Adriana Mejia

La persona que conoce la situación de Artesanías de Colombia asegura que eso no pasaba en anteriores administraciones y que siempre se habían mantenido al margen de las discusiones políticas. Igualmente, Mejía está pendiente de todo lo que se publica en las redes sociales y da línea de lo que debe ir. Le encanta figurar.

Al llegar al cargo, Mejía tomó varias decisiones. Una de ellas fue que nadie podía ingresar su celular a las reuniones. En cambio ella, dicen, tiene la maña de contestar siempre su teléfono, así esté conversando con alguien. De hecho, así sucedió cuando SEMANA la contactó para conocer su posición sobre estas denuncias. Sobre lo que ha dicho Nicolás Petro en su contra, afirmó: “Estaré presta al momento en que las autoridades me llamen. No creo que deba hablar con medios de alguna naturaleza”. Cuando esta revista le iba a preguntar sobre las acusaciones de supuesto maltrato laboral, cortó la llamada y no volvió a responder.