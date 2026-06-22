Gustavo Petro asegura que Bogotá le dio la Presidencia a Abelardo De La Espriella. Así votó la capital

El presidente Gustavo Petro analizó los resultados que arrojó el preconteo en la segunda vuelta por la Casa de Nariño, cuyos números favorecieron a Abelardo De La Espriella y derrotaron a la izquierda con una diferencia muy apretada.

La teoría del primer mandatario es que Antioquia no fue el departamento que le dio el triunfo al candidato del movimiento Defensores de la Patria, sino que fue Bogotá, la capital del país que ha tenido una tendencia progresista.

Abelardo De La Espriella rompió los moldes de la política tradicional, derrotó a Petro y Cepeda y giró a Colombia hacia la derecha. ¿Qué viene ahora?

Él compartió esa versión a través de un mensaje que divulgó en su cuenta de X: “De acuerdo a los datos, quien da la Presidencia a Abelardo no es Antioquia, sino Bogotá”. A renglón seguido, explicó la tesis que genera revuelo en internet.

Gustavo Petro dijo que la clase media de la ciudad, beneficiaria de la reforma laboral que impulsó su Gobierno, decidió recortar la distancia entre Iván Cepeda y el Tigre con 300.000 votos, y eso habría sido determinante.

El presidente Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Así votó Bogotá

Con base en los datos del preconteo de la segunda vuelta, Iván Cepeda punteó en Bogotá con 2.235.514 votos, cerca del 52 por ciento del electorado; mientras que Abelardo De La Espriella sumó 1.933.243 votos, el 45 por ciento.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 31 de mayo, Cepeda acumuló 1.706.249 votos, el 41 por ciento del electorado; y Abelardo De La Espriella reportó 1.543.517 votos, el 37 por ciento.

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Es decir, Cepeda apenas capitalizó 529.265 votos que tuvieron los demás competidores en la primera ronda. De La Espriella se quedó con 389.726 votos de esa primera etapa de la jornada electoral.

También es importante reconocer otros números en la capital: el voto en blanco registró 91.516 votos en Bogotá en la segunda vuelta, el 2 por ciento; y en la primera, fueron 70.144 votos, el 1 por ciento.

Elecciones en Bogotá. Imagen de referencia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

¿Qué hay detrás?

El presidente Gustavo Petro le atribuye el triunfo de Abelardo De La Espriella a la clase media de la capital del país, y así lo argumentó en un extenso trino que difundió en sus redes sociales después de conocerse el preconteo.

“Beneficiaria de los gobiernos de izquierda que aumentaron la clase media bogotana, incluida mi alcaldía (...), esta ha adoptado una agenda que se ve más representada en Abelardo”, comentó el jefe de Estado.

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Siguiendo esa línea, el presidente agregó: “Los 300.000 votos que logró Abelardo de recorte a la gran distancia que le saqué a Hernández en Bogotá, por ahora, le da la victoria en preconteo a Abelardo en toda Colombia”.

Con todo esto, él sugirió: “El progresismo debe construir un discurso para la clase media más seductor que mire a la realidad y no a ser económicamente como Abelardo que estaba, más o menos, quebrado”.