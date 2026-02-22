Nación

Grave accidente de tránsito en Bogotá afecta la movilidad: vehículo se volcó en la Autopista Norte

Las autoridades de la ciudad informaron sobre las rutas alternas habilitadas mientras se supera la emergencia.

Redacción Nación
22 de febrero de 2026, 11:09 a. m.
Un grave accidente se registró en la Autopista Norte con calle 235.
Un grave accidente se registró en la Autopista Norte con calle 235. Foto: Tomada de @BogotaTransito

En la mañana de este domingo, 22 de febrero, se registró un grave accidente de tránsito en la capital del país, que involucró a un vehículo de pasajeros que resultó volcado producto del impacto.

Los hechos sucedieron en la Autopista Norte con calle 235, donde se presentó el volcamiento del vehículo de servicio particular, que resultó sobre la ciclorruta que se encuentra bordeando este importante corredor vial.

En el lugar del accidente hicieron presencia miembros del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, funcionarios del Grupo Guía y unidades médicas, para brindar atención a la emergencia presentada en la vía.

Las autoridades confirmaron que, mientras se supera la emergencia, se dispuso de una ruta alterna para el tránsito de norte a sur, teniendo en cuenta que la vía que viene del municipio de Chía se está viendo afectada.

La carrera Séptima es la ruta alterna recomendada por la Secretaría de Movilidad, teniendo en cuenta el alto flujo vehicular que suele presentarse los días domingo en este corredor vial, fundamental en salida y entrada a Bogotá.

El pasado viernes también se registró un fuerte accidente de tránsito en el norte de la ciudad, con otro vehículo que se vio implicado en un volcamiento sobre la calle 100 con carrera 53.

El hecho se presentó sobre las 5:00 de la mañana y generó una congestión por más de dos horas, mientras los vehículos implicados fueron retirados de la vía, especialmente el que resultó volcado.

Ese mismo viernes se presentaron varios siniestros viales en varios puntos de la capital del país, en sectores como Engativá y Usme. En este último, un vehículo también se volcó sobre un costado de la vía.

Otra camioneta se volcó este mismo día en la Avenida Ciudad de Cali con calle 10, en el sentido de sur a norte. El vehículo resultó contra una valla que se encuentra sobre el separador de la vía, generando gran congestión.

Este hecho se presentó sobre las 9:00 de la mañana y la camioneta tardó más de una hora en ser retirada del lugar por las autoridades.

