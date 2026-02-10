La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

Radamel Falcao García inundó las portadas y las menciones en Colombia por su día de cumpleaños. El jugador estrella de Millonarios tuvo una jornada cargada de mensajes de felicitación y elogios por el planeta, donde Kylian Mbappé se hizo sentir en las redes sociales desde Madrid.

El atacante samario se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Colombia en la historia, dejó huella en Europa y es el goleador histórico de la Selección. ‘El Tigre’ fue todo un ganador en sus épocas con el Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, donde tuvo a un alumno estrella.

Mbappé y Falcao compartieron temporada y media en AS Mónaco cuando Kylian hacía sus primeras presentaciones en la Ligue 1 y Radamel llegaba al Principado luego de pasos frustrados por el Chelsea y el Manchester United de la Premier League tras aquella lesión que lo alejó del Mundial Brasil 2014. Ahí fue el momento en que alumno y maestro se unieron para las enseñanzas.

Radamel Falcao (der.) y Kylian Mbappé durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el BVB Borussia Dortmund el 19 de abril de 2017 en el estadio Louis II de Mónaco. (Foto de Valery HACHE / AFP) Foto: AFP

Desde enero de 2016 hasta agosto de 2017, Falcao pudo tener de compañero a Mbappé en el AS Mónaco, en meses claves para ambos en sus carreras. Radamel se reencontró con goles suficientes para volver a la Selección Colombia y asistir al Mundial de Rusia 2018, y Kylian se convirtió en la joya de Europa que firmó el PSG para aquel tridente que conformó con Lionel Messi y Neymar.

Mensaje de Mbappé a Falcao

Esa temporada y media fue suficiente para que Falcao quedara en lo más profundo del corazón de Mbappé, quien, más allá de ser una de las estrellas del fútbol mundial en la actualidad, no olvida a su mentor y le dedicó un mensaje de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, Tigre. Te deseo lo mejor. Eternamente agradecido por lo que me has dado”, escribió Kylian Mbappé en una de sus historias en la red social Instagram, donde replicó un video homenaje de AS Mónaco en el día de cumpleaños de Falcao, que ya suma 3.3 millones de vistas.

Pantallazo Instagram: k.mbappe Foto: Pantallazo Instagram: k.mbappe

En ese video, Mónaco recuerda las palabras de Mbappé sobre Falcao: “Mi mejor guía fue Radamel. Es alguien que me ha ayudado mucho. Siempre me ha ayudado con la prevención. Siempre me ha ayudado con las palabras correctas y por eso siempre tengo este reconocimiento por él, porque me ha aportado un bagaje en mi juego”.

Ahora, a kilómetros de distancia, Kylian Mbappé recrea lo aprendido por Falcao en Mónaco y triunfa en Real Madrid, mientras analiza lo que será la competencia en el Mundial 2026 con la selección de Francia. Por otra parte, Radamel se acerca a su retiro en Millonarios y busca el anhelado título con el equipo de sus amores.