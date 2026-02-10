Deportes

La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

Kylian Mbappé le mandó un saludo de cumpleaños a Radamel Falcao García.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

10 de febrero de 2026, 10:21 p. m.
Radamel Falcao y Kylian Mbappé.
Radamel Falcao y Kylian Mbappé. Foto: AFP

Radamel Falcao García inundó las portadas y las menciones en Colombia por su día de cumpleaños. El jugador estrella de Millonarios tuvo una jornada cargada de mensajes de felicitación y elogios por el planeta, donde Kylian Mbappé se hizo sentir en las redes sociales desde Madrid.

El atacante samario se convirtió en uno de los jugadores más importantes de Colombia en la historia, dejó huella en Europa y es el goleador histórico de la Selección. ‘El Tigre’ fue todo un ganador en sus épocas con el Porto, Atlético de Madrid y Mónaco, donde tuvo a un alumno estrella.

Mbappé y Falcao compartieron temporada y media en AS Mónaco cuando Kylian hacía sus primeras presentaciones en la Ligue 1 y Radamel llegaba al Principado luego de pasos frustrados por el Chelsea y el Manchester United de la Premier League tras aquella lesión que lo alejó del Mundial Brasil 2014. Ahí fue el momento en que alumno y maestro se unieron para las enseñanzas.

Radamel Falcao (der.) y Kylian Mbappé durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el BVB Borussia Dortmund el 19 de abril de 2017 en el estadio Louis II de Mónaco. (Foto de Valery HACHE / AFP)
Radamel Falcao (der.) y Kylian Mbappé durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el BVB Borussia Dortmund el 19 de abril de 2017 en el estadio Louis II de Mónaco. (Foto de Valery HACHE / AFP) Foto: AFP

Desde enero de 2016 hasta agosto de 2017, Falcao pudo tener de compañero a Mbappé en el AS Mónaco, en meses claves para ambos en sus carreras. Radamel se reencontró con goles suficientes para volver a la Selección Colombia y asistir al Mundial de Rusia 2018, y Kylian se convirtió en la joya de Europa que firmó el PSG para aquel tridente que conformó con Lionel Messi y Neymar.

Deportes

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

Deportes

El grave problema que se le presentó al fichaje de Edwin Cetré en Boca Juniors: traspaso caído

Deportes

Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

Deportes

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Deportes

Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Deportes

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz y los penaltis ante Hoffenheim

Deportes

La Selección Colombia se acerca al Mundial: arrasa en el Sudamericano y clasifica al hexagonal final

Deportes

Fallo al 97’ decidió juego del Real Madrid: tabla de posiciones de LaLiga y lucha con Barcelona

Deportes

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

Deportes

Real Madrid anunció decisión oficial con Kylian Mbappé, a horas de la final ante Barcelona

Mensaje de Mbappé a Falcao

Esa temporada y media fue suficiente para que Falcao quedara en lo más profundo del corazón de Mbappé, quien, más allá de ser una de las estrellas del fútbol mundial en la actualidad, no olvida a su mentor y le dedicó un mensaje de cumpleaños.

“Feliz cumpleaños, Tigre. Te deseo lo mejor. Eternamente agradecido por lo que me has dado”, escribió Kylian Mbappé en una de sus historias en la red social Instagram, donde replicó un video homenaje de AS Mónaco en el día de cumpleaños de Falcao, que ya suma 3.3 millones de vistas.

Pantallazo Instagram: k.mbappe
Pantallazo Instagram: k.mbappe Foto: Pantallazo Instagram: k.mbappe

En ese video, Mónaco recuerda las palabras de Mbappé sobre Falcao: “Mi mejor guía fue Radamel. Es alguien que me ha ayudado mucho. Siempre me ha ayudado con la prevención. Siempre me ha ayudado con las palabras correctas y por eso siempre tengo este reconocimiento por él, porque me ha aportado un bagaje en mi juego”.

Ahora, a kilómetros de distancia, Kylian Mbappé recrea lo aprendido por Falcao en Mónaco y triunfa en Real Madrid, mientras analiza lo que será la competencia en el Mundial 2026 con la selección de Francia. Por otra parte, Radamel se acerca a su retiro en Millonarios y busca el anhelado título con el equipo de sus amores.

Más de Deportes

Medellín en Cúcuta / Bucaramanga vs. Tolima.

La tabla de la Liga Betplay tras la reacción del Medellín en Cúcuta y Bucaramanga vs. Tolima

Radamel Falcao (der.) y Kylian Mbappé durante el partido de vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League entre el AS Mónaco y el BVB Borussia Dortmund el 19 de abril de 2017 en el estadio Louis II de Mónaco. (Foto de Valery HACHE / AFP)

La publicación de Mbappé por el cumpleaños de Falcao que da la vuelta al mundo: más de tres millones de vistas

Edwuin Cetré, delantero colombiano.

El grave problema que se le presentó al fichaje de Edwin Cetré en Boca Juniors: traspaso caído

Camiseta de Millonarios.

Oficial: jugador de Millonarios seguirá su carrera en un grande de Brasil

El piloto británico de McLaren, Lando Norris (derecha), y el piloto holandés de Red Bull Racing, Max Verstappen (izquierda), compiten durante el Gran Premio de Fórmula Uno de Las Vegas, en el circuito de Las Vegas Strip, en Las Vegas, Nevada, el 22 de noviembre de 2025. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP)

Fórmula 1: hora y canal para ver en vivo las pruebas de pretemporada 2026

Friburgo celebra el paso a la Copa de Alemania.

Friburgo da un golpe sobre la mesa y avisa a Luis Díaz y Bayern Múnich en la Copa de Alemania

Luis Díaz celebra la obra maestra en Berlín / Max Eberl, director deportivo del Bayern.

Lluvia de elogios del director deportivo del Bayern tras el triplete de Luis Díaz y los penaltis ante Hoffenheim

Jugadoras de la Selección Colombia Sub 20.

La Selección Colombia se acerca al Mundial: arrasa en el Sudamericano y clasifica al hexagonal final

Newcastle vs. Tottenham por Premier League.

Triunfo del Newcastle prende alarmas en Tottenham: remezón en Premier League

Alfredo Morelos reveló si ha tenido diálogos con Néstor Lorenzo para ser llamado a Selección Colombia.

Alfredo Morelos reveló si ha recibido llamados de Selección Colombia: lo dejó claro

Noticias Destacadas