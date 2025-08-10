Técnico de São Paulo soltó recado a horas de jugar ante Nacional: “La realidad es otra”

Hernán Crespo, técnico de São Paulo, viajo a Medellín con la ilusión de llevarse un resultado positivo en el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño llega al Atanasio Girardot aupado por una racha de cinco victorias consecutivas, que pondrá a prueba ante el único representante colombiano que queda en contienda.

Crespo se refirió al gran momento que atraviesan sus dirigidos y restó importancia a los elogios que le están cayendo en la prensa local.

“Soy como un piloto de Fórmula 1. Me dan el coche y yo intento conducirlo con todas mis fuerzas. Ese es mi trabajo. Pero no soy yo quien prepara el coche; lo hace la dirección. Intento darle un toque personal, intento que el coche corra con fuerza. Nunca es fácil”, completó.

Hernán Crespo, DT de Sao Paulo | Foto: AGIF via AFP

São Paulo vs. Atlético Nacional: duelo de octavos

El partido está programado para este martes, 12 de agosto, a las 7:30 de la noche en la capital antioqueña, con transmisión de ESPN para toda latinoamerica.

São Paulo parte como favorito en las apuestas, sin embargo, Nacional quiere dar el batacazo ante su gente y poner distancia de por medio en el marcador.

Conseguir un buen resultado en la ida es fundamental para el anhelo de la hinchada verdolaga, aunque no será nada fácil ante el buen proyecto de Crespo.

“Sueño, pero necesito mantener los pies en la tierra. Es un sueño para todos, para la afición, para los atletas, pero la realidad es otra. Un sueño es un sueño. La realidad es otra. Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño. Pero con los pies en la tierra”, declaró el estratega argentino.

Lo cierto es que ambos llegan con victoria en la última fecha del torneo local. Nacional goleó a Alianza FC (3-0) por la Liga Betplay y São Paulo hizo lo propio contra Vitoria (2-0) en el Brasileirão.

Hernán Crespo sobre as saídas: "Sou como piloto de Fórmula 1. Me dá o carro e tento dirigir o mais forte possivel. Eu não preparo o carro." pic.twitter.com/K35qLtTm9Y — Somos São Paulinos (@somosaopaulinos) August 10, 2025

¿Qué piensa Gandolfi?

Así como Hernán Crespo dio su opinión de lo que será el choque por Copa Libertadores, por parte de Nacional habló el técnico Javier Gandolfi.

“Estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores que acaban de llegar. Tenemos un plantel con una linda competencia interna, eso es importante para nosotros”, dijo el argentino sobre los nuevos fichajes que ha venido probando en la liga colombiana.

Desafortunadamente, el partido ante Alianza dejó una baja sensible por la fractura de nariz sufrida por el delantero uruguayo Facundo Batista.

Aunque el problema no es grave y volverá dentro de poco, se pierde la ida ante São Paulo y disminuye las variantes en ataque para Gandolfi.

“Lastimosamente, me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad”, señaló el DT.