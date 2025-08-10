Suscribirse

Técnico de São Paulo soltó recado a horas de jugar ante Nacional: “La realidad es otra”

Hernán Crespo pasa por un gran momento en su carrera y se ilusiona para el duelo por octavos de final de Copa Libertadores.

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

11 de agosto de 2025, 12:20 a. m.
Hernán Crespo habló sobre el choque contra Atlético Nacional en Copa Libertadores 2025
Hernán Crespo habló sobre el choque contra Atlético Nacional en Copa Libertadores 2025 | Foto: Colprensa // captura @somosaopaulinos

Hernán Crespo, técnico de São Paulo, viajo a Medellín con la ilusión de llevarse un resultado positivo en el arranque de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El equipo brasileño llega al Atanasio Girardot aupado por una racha de cinco victorias consecutivas, que pondrá a prueba ante el único representante colombiano que queda en contienda.

Contexto: Tiembla el futuro de Javier Gandolfi en Atlético Nacional: revelan dura decisión de los dueños

Crespo se refirió al gran momento que atraviesan sus dirigidos y restó importancia a los elogios que le están cayendo en la prensa local.

Soy como un piloto de Fórmula 1. Me dan el coche y yo intento conducirlo con todas mis fuerzas. Ese es mi trabajo. Pero no soy yo quien prepara el coche; lo hace la dirección. Intento darle un toque personal, intento que el coche corra con fuerza. Nunca es fácil”, completó.

SP - SAO PAULO - 08/09/2025 - BRAZILIAN A 2025, SAO PAULO x VITORIA - Hernan Crespo, coach of Sao Paulo, during the match against Vitoria at the Morumbi stadium for the Brazilian A 2025 championship. Photo: Marcello Zambrana/AGIF (Photo by Marcello Zambrana / AGIF via AFP)
Hernán Crespo, DT de Sao Paulo | Foto: AGIF via AFP

São Paulo vs. Atlético Nacional: duelo de octavos

El partido está programado para este martes, 12 de agosto, a las 7:30 de la noche en la capital antioqueña, con transmisión de ESPN para toda latinoamerica.

São Paulo parte como favorito en las apuestas, sin embargo, Nacional quiere dar el batacazo ante su gente y poner distancia de por medio en el marcador.

Conseguir un buen resultado en la ida es fundamental para el anhelo de la hinchada verdolaga, aunque no será nada fácil ante el buen proyecto de Crespo.

Contexto: Se apretó la Liga Betplay: tabla de posiciones tras el tropiezo de Junior ante Envigado

“Sueño, pero necesito mantener los pies en la tierra. Es un sueño para todos, para la afición, para los atletas, pero la realidad es otra. Un sueño es un sueño. La realidad es otra. Intentaremos con todas nuestras fuerzas hacer realidad un sueño. Pero con los pies en la tierra”, declaró el estratega argentino.

Lo cierto es que ambos llegan con victoria en la última fecha del torneo local. Nacional goleó a Alianza FC (3-0) por la Liga Betplay y São Paulo hizo lo propio contra Vitoria (2-0) en el Brasileirão.

¿Qué piensa Gandolfi?

Así como Hernán Crespo dio su opinión de lo que será el choque por Copa Libertadores, por parte de Nacional habló el técnico Javier Gandolfi.

“Estamos en ese momento de conocimiento de estos jugadores que acaban de llegar. Tenemos un plantel con una linda competencia interna, eso es importante para nosotros”, dijo el argentino sobre los nuevos fichajes que ha venido probando en la liga colombiana.

Desafortunadamente, el partido ante Alianza dejó una baja sensible por la fractura de nariz sufrida por el delantero uruguayo Facundo Batista.

Aunque el problema no es grave y volverá dentro de poco, se pierde la ida ante São Paulo y disminuye las variantes en ataque para Gandolfi.

“Lastimosamente, me informan que Facundo tiene una fractura en el tabique y en estos momentos está viajando para ser intervenido. Es una situación difícil por la posición y por el momento, por algo pasan las cosas y le dimos la tranquilidad”, señaló el DT.

Gandolfi se juega su continuidad en este duelo de Copa Libertadores. En caso de caer eliminado, habría muchas posibilidades de perder su puesto en el banquillo verdolaga.

