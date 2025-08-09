Suscribirse

At. Nacional vs São Paulo: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

En la previa de At. Nacional vs São Paulo, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este martes 12 de agosto desde las 19:30 horas en el estadio Atanasio Girardot. El árbitro designado será Gustavo Tejera.

9 de agosto de 2025, 12:04 p. m.
El Verde y São Paulo se verán las caras el martes 12 de agosto por la llave 1 de la Copa Libertadores. El encuentro será en el estadio Atanasio Girardot, a las 19:30 horas.

Los resultados de sus últimos cinco partidos jugados fueron variados. El local ganó en 2 oportunidades, mientras que la visita tuvo 1 triunfo. Terminaron igualados 1 vez. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 13 de julio, en Semifinal del torneo Copa Libertadores 2016, y At. Nacional se quedó con la victoria por 2 a 1.

El encargado de impartir justicia en el partido será Gustavo Tejera.

Los resultados de At. Nacional en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Nacional 0 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: Internacional 3 vs At. Nacional 0 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Bahia 1 vs At. Nacional 0 (24 de abril)
  • Fase de Grupos: At. Nacional 3 vs Internacional 1 (8 de mayo)
  • Fase de Grupos: At. Nacional 1 vs Bahia 0 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: Nacional 1 vs At. Nacional 0 (28 de mayo)

Los resultados de São Paulo en partidos de la Copa Libertadores

  • Fase de Grupos: Talleres 0 vs São Paulo 1 (2 de abril)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Alianza Lima 2 (10 de abril)
  • Fase de Grupos: Libertad 0 vs São Paulo 2 (23 de abril)
  • Fase de Grupos: Alianza Lima 0 vs São Paulo 2 (6 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 1 vs Libertad 1 (14 de mayo)
  • Fase de Grupos: São Paulo 2 vs Talleres 1 (27 de mayo)

Horario At. Nacional y São Paulo, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

