Se apretó la Liga Betplay: tabla de posiciones tras el tropiezo de Junior ante Envigado

Junior de Barranquilla cedió puntos en su visita a Envigado (1-1). El conjunto tiburón permanece en el liderato de la tabla de posiciones, pero se arriesga a compartirlo si Llaneros le gana al Medellín en el cierre de la fecha 6.

Los envigadeños pegaron primero con el gol de Santiago Londoño cerca de la media hora de juego. Ese tanto derrumbó la estrategia de Junior y los obligó a proponer otra idea en busca del empate.

El equipo dirigido por Alfredo Arias lo intentó como pudo antes del descanso; sin embargo, tuvo que volver a las duchas con derrota parcial en el marcador.

Arias movió las fichas en el entretiempo. Mandó a la cancha a Bryan Castrillón y José Enamorado, buscando más profundidad en la línea ofensiva.

En su lugar, salieron Jhon Fredy Salazar y Carlos Esparragoza, dos de los refuerzos que llegaron para este segundo semestre y que todavía no han terminado de engranar.

Santiago Londoño celebrando su gol en Envigado vs. Junior | Foto: Colprensa

Castrillón lo empató

Al verse por encima en el marcador, Envigado replegó sus líneas y dejó que Junior tomara protagonismo durante la segunda mitad.

Enamorado se volvió un dolor de cabeza para la defensa rival, mientras que Castrillón avisaba de lo que habían preparado en el camerino.

Tanto insistió Junior por el empate, que lo consiguió a los 60 minutos. Arias sacó pecho por el cambio, pues el tanto fue de Castrillón y la asistencia nació en los pies de Enamorado.

El visitante se sintió con argumentos para seguir derecho. El cuerpo técnico juniorista metió otras dos fichas para el ataque en busca de conseguir la victoria que los consolidara en el liderato de la Liga Betplay.

Primero ingresó Stiven ‘Tití’ Rodríguez en lugar de Yimmi Chará, antes que Teófilo Gutiérrez hiciera su aparición como revulsivo por el cambio de Guillermo Paiva.

El tiburón tuvo opciones de irse por delante, pero se encontró con una muralla bajo los tres palos: el arquero Juan Pablo Montoya.

Envigado resistió la presión ejercida por el Junior y se refugió en su arco tras quedarse con diez hombres por la expulsión de Luis Gómez Palomino.

Al final fue un empate que mantiene a los junioristas como líderes del campeonato con 14 puntos, mientras que Envigado asciende a la décima casilla con 6 unidades.

Avanza la fecha 6

En esta misma jornada, Unión Magdalena empató con Deportivo Pasto (1-1), Nacional venció a Alianza FC (3-0) y Millonarios agrandó su crisis ante el Deportivo Cali (3-3).

El sábado, Once Caldas igualó frente a Águilas Doradas (1-1), América de Cali perdió contra el Deportes Tolima (0-1) y Atlético Bucaramanga frenó en seco a Independiente Santa Fe (2-1).

La sexta fecha se completará con los duelos de Fortaleza CEIF vs. Deportivo Pereira, previo al choque de Llaneros ante Independiente Medellín.