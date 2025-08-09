Suscribirse

Le quitan penal al América en el último minuto: video de la polémica jugada vs. Tolima

El partido se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Redacción Deportes
10 de agosto de 2025, 12:53 a. m.
Imagen del penal que le anularon al América.
Imagen del penal que le anularon al América. | Foto: @WinSportsTV

Por la sexta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, América de Cali se vio las caras con Deportes Tolima. El partido se lo llevó el conjunto ‘pijao’ por la mínima diferencia.

Al minuto 29, el experimentado mediocampista Juan Pablo Nieto marcó el único tanto del compromiso. Fue un encuentro entretenido desde el inicio hasta el final.

De hecho, al último minuto del choque se presentó una acción más que polémica. Después de un tiro libre, cuando América buscaba el empate, Juan Pablo Nieto, al parecer, tocó la pelota con la mano, dentro del área.

El juez central del duelo, Andrés Rojas, de manera inmediata, pitó el penal. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron para que se acercara al monitor y revisara con detenimiento la acción.

Contexto: América de Cali respira tras amarga noticia en Fluminense: impacto directo en Sudamericana

El reconocido árbitro no tardó mucho revisando la jugada y, luego de esto, determinó que la mano no era punible, por lo que echó para atrás su decisión y anuló el penal.

Muchas personas a través de las diferentes redes sociales han manifestado que el juez central y el VAR acertaron en la decisión. Otras, por su lado, opinan totalmente lo contrario. De esta jugada, seguramente, se hablará mucho en la semana.

Siguiendo con temas de la primera división del fútbol profesional colombiano, el viernes 8 de agosto, Millonarios F. C. de Bogotá empató 3 goles a 3 con Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Tras el duelo, David González, director técnico del equipo azul, habló en rueda de prensa. “Se empiezan a acumular la falta de resultados, en un equipo como este en un equipo grande, ante una afición que exige, puede pasar este tipo de cosas que tengamos a lo mejor estos ‘baches’ de 10 o 15 minutos en los que se nos volteó el partido completamente”, afirmó en palabras recogidas por As Colombia.

Contexto: Alberto Gamero se pronunció tras la grave lesión de Andrés Llinás: le mandó sentido mensaje

“¿Qué necesitamos? Ganar un partido, tenemos que comenzar a sacarnos ese peso, que los muchachos empiecen a cargar un peso encima, que los pensamientos a lo mejor no sean positivos todo el tiempo y lastimosamente eso pasa factura. Tenemos que seguir trabajando en eso, que es algo que no es tan tangible”, añadió.

Por último, entre otras cosas, habló sobre la dura lesión que sufrió Andrés Llinás. “Lo de Andrés, yo creo que todos vimos, es un momento difícil donde uno se imagina muchas cosas. Pero para mí es imposible decir que es lo que le ha pasado”, sentenció.

