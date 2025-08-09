Por la sexta jornada de la Liga BetPlay del segundo semestre del año, América de Cali se vio las caras con Deportes Tolima. El partido se lo llevó el conjunto ‘pijao’ por la mínima diferencia.

Al minuto 29, el experimentado mediocampista Juan Pablo Nieto marcó el único tanto del compromiso. Fue un encuentro entretenido desde el inicio hasta el final.

De hecho, al último minuto del choque se presentó una acción más que polémica. Después de un tiro libre, cuando América buscaba el empate, Juan Pablo Nieto, al parecer, tocó la pelota con la mano, dentro del área.

El juez central del duelo, Andrés Rojas, de manera inmediata, pitó el penal. Sin embargo, desde el VAR lo llamaron para que se acercara al monitor y revisara con detenimiento la acción.

El reconocido árbitro no tardó mucho revisando la jugada y, luego de esto, determinó que la mano no era punible, por lo que echó para atrás su decisión y anuló el penal.

Muchas personas a través de las diferentes redes sociales han manifestado que el juez central y el VAR acertaron en la decisión. Otras, por su lado, opinan totalmente lo contrario. De esta jugada, seguramente, se hablará mucho en la semana.

¡Andrés Rojas juez central, indicó penal para América por una mano de Juan Pablo Nieto, pero tras el llamado del VAR se cambia la decisión! #LALIGAxWIN 👹⚽🐷 pic.twitter.com/6y2TocpKE8 — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2025

Siguiendo con temas de la primera división del fútbol profesional colombiano, el viernes 8 de agosto, Millonarios F. C. de Bogotá empató 3 goles a 3 con Deportivo Cali en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Tras el duelo, David González, director técnico del equipo azul, habló en rueda de prensa. “Se empiezan a acumular la falta de resultados, en un equipo como este en un equipo grande, ante una afición que exige, puede pasar este tipo de cosas que tengamos a lo mejor estos ‘baches’ de 10 o 15 minutos en los que se nos volteó el partido completamente”, afirmó en palabras recogidas por As Colombia.

“¿Qué necesitamos? Ganar un partido, tenemos que comenzar a sacarnos ese peso, que los muchachos empiecen a cargar un peso encima, que los pensamientos a lo mejor no sean positivos todo el tiempo y lastimosamente eso pasa factura. Tenemos que seguir trabajando en eso, que es algo que no es tan tangible”, añadió.