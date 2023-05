Extécnicos de Millonarios y Nacional, primeros candidatos para tomar en propiedad a Santa Fe

El mundo Independiente Santa Fe anticipaba desde hace varias semanas un explosión que dejaría varios afectados.

La fecha en que todo estalló fue este jueves 11 de mayo, cuando el equipo perdió ante la suplencia de Atlético Nacional en Bogotá, complicando su panorama para la clasificación a las finales de la Liga BetPlay 2023-I.

Tras el juego que acabó con un 0-2, una buena parte del estadio se fue con fuertes insultos hacia el en ese entonces técnico Harold Rivera y el presidente de la institución, Eduardo Méndez. El estratega que decidió renunciar tras el fatídico partido ni siquiera se presentó a la rueda de prensa a la que fue el mencionado directivo.

“He venido a dar la cara aquí. Lastimosamente, el fútbol es de resultados y con Harold no se dieron. Me reuní con él y me anunció que da un paso al costado”, anunció.

Harold Rivera, extécnico de Santa Fe. - Foto: Dimayor

“Hay que evitar problemas, como ustedes vieron, hay una tribuna enardecida en contra del técnico, directivos. Esto es el fútbol, esto se corta por el hilo más delgado y así le tocó al técnico”, agregó la máxima cabeza del club bogotano.

Tras la salida del ibaguereño, el presidente aseguró que hasta el momento no tenían el nombre del reemplazante para Rivera: “En estos días me reuniré con la junta directiva y evaluaremos nombres de técnicos para lo que viene. Por el momento, confiamos en nuestros jugadores para salir de esta mala racha”.

Después de todo lo sucedido en El Campín, en las últimas horas se conoció que Santa Fe tendrá un técnico interino mientras se toma la decisión final. El encargado de comandar el conjunto cardenal en el cierre del primer semestre será Gerardo Bedoya, quien vuelve al banco rojo de la capital tras haber estado en 2019.

El periodista Sebastián Heredia confirmó la información en su cuenta oficial de Twitter y aseguró que el cuadro capitalino está pensando en contratar a un entrenador extranjero, posiblemente de nacionalidad uruguaya.

El encargado de comandar el conjunto 'cardenal' en el cierre del primer semestre será Gerardo Bedoya, quien vuelve al banco rojo de la capital tras haber estado en 2019. - Foto: Gerardo Bedoya

“Gerardo Bedoya será el entrenador encargado para los dos partidos que quedan en Santa Fe. Mientras tanto, buscan cerrar un director técnico extranjero (uruguayo)”, escribió el comunicador.

Pero estos no serían los únicos candidatos que tendría sobre la mesa el equipo bogotano. Según se conoció, el extécnico de Millonarios Hernán Torres y el de Nacional Santiago Escobar estarían entre las hojas de vida de colombianos para asumir en propiedad al cuadro rojo.

#YoEscuchoElVbarCaracol



🦁📊Este es el rendimiento de Eduardo Méndez en sus dos pasos como presidente de Independiente Santa Fe:



👉Un título de Superliga y dos subcampeonatos de liga colombiana



📻Sintonícenos lunes a viernes de 2 a 4pm por @CaracolRadio pic.twitter.com/82mMr1cWDq — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) May 12, 2023

Además, El VBar de Caracol afirmó que el uruguayo Jorge Giordano ya es un entrenador descartado para el cargo. Bastará entonces saber cómo sea el remate del equipo y si será capaz de clasificarse a las finales; además, por Copa Sudamericana le restan partidos sumamente importantes para acceder a la siguiente ronda.

Por ahora, el estreno de Bedoya será ante Atlético Huila el próximo domingo 14 de mayo en el estadio El Campín. El juego pactado para las 8:30 p. m. será la última oportunidad para que Santa Fe no sufra un nuevo fracaso bajo la presidencia Méndez, pues hasta el momento solo se recuerda una Superliga desde su arribo a finales de 2019.

Eduardo Méndez asistió a la rueda de prensa en lugar de Harold Rivera. - Foto: Prensa Santa Fe

Precisamente, sobre una posible salida suya, Méndez fue claro y contundente al decir este jueves que se quedará porque “hay una junta directiva que me respalda y las decisiones se toman en buena fe”, dijo.

Méndez también respaldó a sus jugadores, asegurando que tiene un grupo “profesional” y que se siente “muy tranquilo de lo que tiene”, pues confía en que saldrán de la mala racha en los dos juegos que restan. Para Santa Fe, el cierre del campeonato en la fecha 20 se dará ante el Once Caldas en condición de visita.